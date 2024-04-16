Вт, 16.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Фото ⟩ Полиция ищет двух женщин, справивших нужду на спортплощадке у школы в Пурвциемсе

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: RPP

Сотрудники муниципальной полиции Риги (RPP) разыскивают двух женщин, которые на территории школы справили естественную нужду.

30 марта муниципальная полиция Риги получила заявление о двух женщинах, которые на территории спортивного комплекса Рижской 84-й средней школы по улице Лиелвардес, 141, справили естественную нужду.

В связи с конкретным случаем начат административный процесс.

RPP призывает посмотреть на дам на фотографиях, и если у вас есть какая-либо информация, которая может способствовать установлению их личностей, стражи порядка просят звонить по номеру телефона 67181371 или 67181367.

Фото: RPP
Фото: RPP

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх