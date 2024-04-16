Фото ⟩ Полиция ищет двух женщин, справивших нужду на спортплощадке у школы в Пурвциемсе

30 марта муниципальная полиция Риги получила заявление о двух женщинах, которые на территории спортивного комплекса Рижской 84-й средней школы по улице Лиелвардес, 141, справили естественную нужду.

RPP призывает посмотреть на дам на фотографиях, и если у вас есть какая-либо информация, которая может способствовать установлению их личностей, стражи порядка просят звонить по номеру телефона 67181371 или 67181367.