Власти Польши ввели обязательные уроки военной подготовки для школьников, в том числе обучение основным навыкам стрельбы и оказания первой помощи. Это нововведение стало ответом на "растущую угрозу безопасности страны в связи с войной в Украине" и было предложено "срочно дополнить" содержание образования темами, связанными с обороной страны.
Польша ввела обязательное обучение стрельбе в школах
Новый учебный предмет носит название "Образование по безопасности". Его должны будут осваивать ученики 8-го класса основной школы и 1-го класса средней школы (14-16-летние ребята). Такие уроки существуют в Польше еще с 2022 года, однако ранее были факультативными.
Теперь по согласованию с Министерством национальной обороны в учебную программу включены уроки огнестрельного оружия, призванные научить школьников "навыкам стрельбы", помочь освоить "основы спасательных операций" и то, как действовать "с угрозой в военной среде". В программу также включены занятия по сборке и разборке оружия, и обучение по повышению точности стрельбы. Занятия проходят в спортивных залах школ, и вместо боевых боеприпасов используются лазерные лучи.
"Требования в основных школах включают теоретическое обучение безопасному обращению с огнестрельным оружием. В средних школах основное обучение стрельбе из практической части будет проводиться с использованием безопасных орудий стрелкового упражнения, таких как огнестрельное оружие, пневматическое оружие, муляжи огнестрельного оружия или виртуальные/лазерные тиры", - цитирует Euronews информацию, предоставленную Министерством образования Польши.
Преподавание основ военной подготовки не превысит одного часа в неделю. Основными задачами учений являются обеспечение безопасности страны, спасательные операции в чрезвычайных ситуациях угрозы (например, массовые аварии и катастрофы) и уроки здоровья.
Польша значительно увеличила военные расходы после начала российской агрессии против Украины. Оборонный бюджет страны в 2024 году достигнет 4,2% ВВП, а в 2025 году он увеличится до 4,7%. Эта тенденция будет продолжаться и дальше, сообщал в октябре министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, Польская Республика допускает возможность нападения со стороны России, когда закончится война в Украине. В таких условиях Варшава активно работает над оснащением армии и принимает "конкретные меры" по укреплению обороны страны.
Так, например, в мае этого года была внесена инициатива о создании укреплений на границе с Россией и Беларусью, общий бюджет которой на 2024-2028 годы составляет 10 млрд злотых (около 2,5 млрд долларов). Премьер-министр Польши Дональд Туск 1 ноября объявил о начале строительства оборонных структур "Восточного щита". Еще в конце месяца он сообщал о завершении строительства первого участка линии укреплений. "Эти меры служат для сдерживания потенциального агрессора. По сути, это вклад в мир", - сказал он, добавив, что такие укрепления появятся не только на границах с Россией и Беларусью но и с Украиной.
В декабре председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что шесть европейских стран, граничащих с Россией и Беларусью, получат 170 миллионов евро на защиту своих границ. Польше было выделено 52 млн евро, еще 50 млн евро - Финляндии. В списке также Латвия (17 млн евро), Литва (15,4 млн евро), Эстония (19,4 млн евро) и Норвегия (16,4 млн евро).
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