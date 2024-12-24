Польша ввела обязательное обучение стрельбе в школах

Польша значительно увеличила военные расходы после начала российской агрессии против Украины. Оборонный бюджет страны в 2024 году достигнет 4,2% ВВП, а в 2025 году он увеличится до 4,7%. Эта тенденция будет продолжаться и дальше, сообщал в октябре министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, Польская Республика допускает возможность нападения со стороны России, когда закончится война в Украине. В таких условиях Варшава активно работает над оснащением армии и принимает "конкретные меры" по укреплению обороны страны.

Так, например, в мае этого года была внесена инициатива о создании укреплений на границе с Россией и Беларусью, общий бюджет которой на 2024-2028 годы составляет 10 млрд злотых (около 2,5 млрд долларов). Премьер-министр Польши Дональд Туск 1 ноября объявил о начале строительства оборонных структур "Восточного щита". Еще в конце месяца он сообщал о завершении строительства первого участка линии укреплений. "Эти меры служат для сдерживания потенциального агрессора. По сути, это вклад в мир", - сказал он, добавив, что такие укрепления появятся не только на границах с Россией и Беларусью но и с Украиной.

В декабре председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что шесть европейских стран, граничащих с Россией и Беларусью, получат 170 миллионов евро на защиту своих границ. Польше было выделено 52 млн евро, еще 50 млн евро - Финляндии. В списке также Латвия (17 млн евро), Литва (15,4 млн евро), Эстония (19,4 млн евро) и Норвегия (16,4 млн евро).

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!