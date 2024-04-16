Самоуправление исследует ночную жизнь в Риге

По данным самоуправления, люди все больше времени проводят на работе и все чаще отдыхают с 6 вечера до 6 утра, поэтому вопросы здоровья и ночного покоя становятся особенно важными в эти часы. В то же время растущая потребность людей в повседневных услугах в нерабочее время и увеличение количества людей, находящихся на улице по вечерам и ночью, повышают риски безопасности.