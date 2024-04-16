Спрудс: Латвия в этих геополитических условиях оценивает любые сценарии очень серьезно

В ближайшие пять лет в укрепление границы оборонная отрасль вложит 303 млн евро. Работы, на которые предусмотрено это финансирование, начались в марте.

Чтобы не допустить передвижения противника, укрепление границы в Латвии начнется с перекапывания существующих дорог и создания противотанковых рвов, а позже в противотанковые рвы будут преобразованы и расположенные в приграничной зоне мелиоративные отводные канавы.

Кроме того, будут размещены препятствия различного типа, например, противотанковые рвы будут усилены бетонными блоками и конструкциями - так называемыми "драконьими зубами" и противотанковыми минами. Размещение препятствий будет приспособлено под местность, при этом будут использованы естественные препятствия - болота, леса и другие природные объекты.

Одновременно в пограничной зоне будут установлены и оборудованы безопасные хранилища взрывчатых веществ и мин, а также инженерно-технических материалов для оперативного усиления оборонных позиций. Кроме того, будут разработаны планы по подготовке к быстрому и эффективному перекрыванию важнейших транспортных артерий - дорог, железных дорог, мостов - с целью задержать возможное продвижение противника.

В этом году на реализацию предусмотренных планом мероприятий предусмотрено 25 млн евро.

Хотя сейчас план рассчитан на пять лет, в целом укрепление обороноспособности страны будет происходить в долгосрочной перспективе.