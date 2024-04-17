В Тбилиси спецназ применил спецсредства против протестующих у здания парламента

В Тбилиси спецназ применил спецсредства против митингующих у одного из входов в здание парламента. Здесь уже второй день продолжаются протесты против законопроекта об "иностранных агентах".
Спецназ начал оттеснять протестующих от выходов из парламента на прилегающих улицах, но на проспекте Руставели перед парламентом акция продолжается.
В МВД Грузии заявили, что применили перцовый спрей для пресечения физического противостояния.
В ведомстве утверждают, что участники акции бросали в полицейских разные тупые предметы, в том числе камни и бутылки, в результате чего пострадал один сотрудник МВД и поврежден автомобиль ведомства. Одиннадцать человек задержаны за административные правонарушения.
«Мы еще раз призываем организаторов и участников митинга обеспечить выражение протеста в рамках, предусмотренных законом. За каждым противоправным действием последует соответствующее правовое реагирование со стороны правоохранительного ведомства», - говорится в распространенном МВД заявлении.
Во вторник грузинский парламент начал рассмотрение на пленарном заседании законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который, по мнению оппозиции, повторяет российское законодательство об «иностранных агентах».
Голосование по законопроекту в первом чтении состоится, вероятно, уже в среду, так как депутаты еще продолжают выступать, сказал на заседании председатель парламента Шалва Папуашвили.
Обсуждение закона уже второй день сопровождается массовыми акциями протеста: во вторник вечером около здания парламента в Тбилиси снова собрались тысячи демонстрантов.
Накануне после аналогичных акций протеста были задержаны 14 человек, которых обвинили в административных правонарушениях.
Законопроект обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве проводящей интересы иностранной силы организации.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что подобное законодательство необходимо для обеспечения финансовой прозрачности получателей грантов.
По мнению критиков законопроекта, принятие такого законодательства не только ударит по независимым СМИ и гражданскому сектору, но и станет серьезным препятствием на пути Грузии в ЕС.