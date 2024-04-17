В Тбилиси спецназ применил спецсредства против протестующих у здания парламента

Спецназ начал оттеснять протестующих от выходов из парламента на прилегающих улицах, но на проспекте Руставели перед парламентом акция продолжается.

В МВД Грузии заявили, что применили перцовый спрей для пресечения физического противостояния.

В ведомстве утверждают, что участники акции бросали в полицейских разные тупые предметы, в том числе камни и бутылки, в результате чего пострадал один сотрудник МВД и поврежден автомобиль ведомства. Одиннадцать человек задержаны за административные правонарушения.

«Мы еще раз призываем организаторов и участников митинга обеспечить выражение протеста в рамках, предусмотренных законом. За каждым противоправным действием последует соответствующее правовое реагирование со стороны правоохранительного ведомства», - говорится в распространенном МВД заявлении.

Фото: EPA

Во вторник грузинский парламент начал рассмотрение на пленарном заседании законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который, по мнению оппозиции, повторяет российское законодательство об «иностранных агентах».

Голосование по законопроекту в первом чтении состоится, вероятно, уже в среду, так как депутаты еще продолжают выступать, сказал на заседании председатель парламента Шалва Папуашвили.

Обсуждение закона уже второй день сопровождается массовыми акциями протеста: во вторник вечером около здания парламента в Тбилиси снова собрались тысячи демонстрантов.

Накануне после аналогичных акций протеста были задержаны 14 человек, которых обвинили в административных правонарушениях.

Фото: EPA

Законопроект обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве проводящей интересы иностранной силы организации.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что подобное законодательство необходимо для обеспечения финансовой прозрачности получателей грантов.

По мнению критиков законопроекта, принятие такого законодательства не только ударит по независимым СМИ и гражданскому сектору, но и станет серьезным препятствием на пути Грузии в ЕС.