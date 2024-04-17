Генпрокуратура Польши: Предыдущее правительство шпионило за сотнями людей

Согласно докладу Генпрокуратуры парламенту, в период с 2017 по 2023 год Pegasus использовался для слежки за 578 людьми.

Парламент создал комиссию по расследованию для оценки использования Pegasus в работе бывшего правительства национальной консервативной партии "Право и справедливость" (PiS), полиции и спецслужб.

На парламентских выборах в Польше 15 октября 2023 года абсолютное большинство получила прежняя оппозиция во главе с Дональдом Туском. PiS, находившаяся у власти с 2015 года, на этих выборах потеряла большинство в парламенте.

В 2022 году лидер партии Ярослав Качиньский признал, что государство купило Pegasus, но отрицал использование его для шпионажа за оппонентами правительства.

Польские СМИ сообщили, что предыдущее правительство использовало Pegasus для слежки за политиками и внутри собственной партии.

Министр юстиции Польши Адам Боднар объявил на прошлой неделе, что 31 человек, за которыми следили при помощи Pegasus, будут вызваны в прокуратуру в качестве свидетелей.

Депутат Европейского парламента (ЕП) Кшиштоф Брейз сообщил, что получил такую ​​повестку. Брейз является политиком партии "Гражданская платформа", которую представляет Туск, и ранее он координировал избирательную кампанию партии в 2019 году.

Журналисты, правозащитные организации и эксперты по криминалистике данных впервые сообщили о Pegasus в июле 2021 года. В то время сообщалось, что авторитарные правительства по всему миру широко использовали шпионское ПО для слежки за критиками, активистами оппозиции и журналистами.

Pegasus, установленный на мобильном телефоне, обеспечивает доступ к сообщениям и данным пользователя, а также позволяет удаленно активировать устройство для записи звука и изображений.

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