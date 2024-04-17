Судьей ЕСПЧ от Латвии избран Артур Кучс

В феврале после процедуры отбора правительство утвердило трех кандидатов на должность судьи ЕСПЧ - судей КС Кучса, Яниса Нейманса и Дайгу Резевску.

Кучс - четвертый судья, избранный в ЕСПЧ от Латвии. ЕСПЧ состоит из 46 судей - по одному от каждой страны-члена Совета Европы. Судьи избираются на девятилетний срок.

Срок полномочий нынешнего судьи ЕСПЧ от Латвии Мартиньша Митса истекает 2 сентября 2024 года. В феврале Сейм утвердил его на должность судьи КС.

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