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Судьей ЕСПЧ от Латвии избран Артур Кучс

rus.tvnet.lv/LETA
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Cудья Конституционного суда Артур Кучс
Cудья Конституционного суда Артур Кучс Фото: Lita Millere/LETA

Парламентская ассамблея Совета Европы во вторник, 16 апреля, абсолютным большинством голосов избрала судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Латвии судью Конституционного суда (КС) Артура Кучса, сообщили в Министерстве иностранных дел.

В феврале после процедуры отбора правительство утвердило трех кандидатов на должность судьи ЕСПЧ - судей КС Кучса, Яниса Нейманса и Дайгу Резевску.

Кучс - четвертый судья, избранный в ЕСПЧ от Латвии. ЕСПЧ состоит из 46 судей - по одному от каждой страны-члена Совета Европы. Судьи избираются на девятилетний срок.

Срок полномочий нынешнего судьи ЕСПЧ от Латвии Мартиньша Митса истекает 2 сентября 2024 года. В феврале Сейм утвердил его на должность судьи КС.

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