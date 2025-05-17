Трамп собирается звонить Путину, чтобы обсудить "прекращение кровопролития"

Разговор запланирован на понедельник, 19 мая, с 10:00 до 16:00 по центральноевропейскому времени (12:00-18:00 по латвийскому времени). Точное время разговора Трамп не уточнил.

"Темами переговоров станут прекращение "кровавой бани", в которой еженедельно гибнет в среднем более 5 тысяч российских и украинских солдат, а также вопросы торговли", - говорится в сообщении американского президента.

После переговоров с Путиным Трамп планирует побеседовать с президентом Украины Владимиром Зеленским и "различными членами НАТО".

Трамп выразил надежду, что переговоры будут продуктивными и что будет достигнуто соглашение о прекращении огня, чтобы положить конец этой "очень жестокой войне".

Он добавил, что "война вообще не должна была случиться".

🚨BREAKING: Trump to Call Putin to Stop “Bloodbath” pic.twitter.com/HGj7dArmCz — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) May 17, 2025

Информация о запланированном телефонном разговоре появилась после того, как в пятницу, 16 мая, Трамп заявил журналистам, что встретится с Путиным, "как только мы сможем это организовать".