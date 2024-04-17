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Видео ⟩ На российском аэродроме в Крыму прогремели взрывы

rus.tvnet.lv
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Взрыв. Иллюстративное фото
Взрыв. Иллюстративное фото Фото: AP/Scanpix

В ночь на среду, 17 апреля, на оккупированном Россией полуострове Крым в районе военного аэродрома Джанкоя прогремели взрывы, сообщили Telegram-канал Astra и местные СМИ.

Местные жители говорят, что взрывы прозвучали еще до объявления воздушной тревоги. На опубликованном в Интернете видео видно, что после взрывов в аэропорту начался крупный пожар.

Одновременно стало известно, что временно было остановлено автомобильное движение по Крымскому мосту. Спустя примерно час движение было восстановлено.

По данным Telegram-канала "Крымский ветер", в ночь на 17 апреля спутник зафиксировал шесть очагов пожаров на аэродроме в Джанкое и рядом с ним.

На аэродроме Джанкоя дислоцируется 39-й вертолетный полк Российской армии, в состав которого входят три эскадрильи вертолетов Ми-8, Ми-35М, Ми-28 и Ка-52. "Крымский ветер" отмечает, что в аэропорту базировались ударные вертолеты, а также пусковые установки ЗРК С-300/C-400.

Официально атака на аэродром пока не подтверждена. Представитель назначенной Россией "администрации" полуострова Олег Крючков заявил, что в Джанкое "взорвалась газобаллонная установка в автомобиле".

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