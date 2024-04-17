Видео ⟩ На российском аэродроме в Крыму прогремели взрывы

Massive explosion and fire tonight at Dzhankoi airbase, Russian-occupied Crimea, after a possible Ukrainian air raid. pic.twitter.com/bBbmgjnT03 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 17, 2024

Местные жители говорят, что взрывы прозвучали еще до объявления воздушной тревоги. На опубликованном в Интернете видео видно, что после взрывов в аэропорту начался крупный пожар.

Одновременно стало известно, что временно было остановлено автомобильное движение по Крымскому мосту. Спустя примерно час движение было восстановлено.

По данным Telegram-канала "Крымский ветер", в ночь на 17 апреля спутник зафиксировал шесть очагов пожаров на аэродроме в Джанкое и рядом с ним.

На аэродроме Джанкоя дислоцируется 39-й вертолетный полк Российской армии, в состав которого входят три эскадрильи вертолетов Ми-8, Ми-35М, Ми-28 и Ка-52. "Крымский ветер" отмечает, что в аэропорту базировались ударные вертолеты, а также пусковые установки ЗРК С-300/C-400.

Официально атака на аэродром пока не подтверждена. Представитель назначенной Россией "администрации" полуострова Олег Крючков заявил, что в Джанкое "взорвалась газобаллонная установка в автомобиле".

Big bangs at Dzhankoy military airbase in the north of Ukraine's Russian-occupied Crimea, at around 0340 on April 17. The base houses attack helicopters and S-300/400 missile systems. Locals said bangs started before air raid sirens went off, reports Krymsky Veter on Telegram. pic.twitter.com/TH99ZmhQTn — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) April 17, 2024

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