16 апреля в Риге в концертном зале Palladium с аншлаговым концертом выступил лидер финской культовой группы HIM Вилле Вало, выпустивший в 2023 году сольный альбом Neon Noir и теперь представляющий себя как VV. И хотя на сцене больше не курят сигарет, Вало по-прежнему зажигает!

Готик-рок и love metal группа HIM не требует комментариев - они приобрели мировую славу в конце 1990-х годов и активно выступали до 2017 года, когда объявили о своем распаде. Несмотря на это, Вилле Вало продолжает исполнять ряд песен HIM в своем сольном туре.

Ранее Вало рассказал TVNET, что он был приятно удивлен тем, что люди по-прежнему интересуются музыкой, которую он создает.

В прошлом году он дал 120 концертов, а в этом году продолжает концертный тур еще с 30. Даже в золотые дни HIM его концертный график не был таким насыщенным. Вечером 16 апреля латвийские фанаты также смогли убедиться в этом сами...