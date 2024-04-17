Паллиативная помощь теперь оказывается пациентам и на дому. Какие есть минусы?

Тогда же будут известны и выводы ревизии Государственного контроля, а пока проверка находится на ранней стадии. Правда, уже выявлены недостатки, которые необходимо устранить, например, ограничения на диагнозы.

Рассказывая о прогрессе в этой сфере, старший эксперт отдела качества медицинской помощи Минздрава Зане Рейнхолде на заседании подкомиссии Сейма по общественному здравоохранению рассказала, что мобильные бригады паллиативной помощи работают во всех регионах, а консилиумы доступны в крупных больницах. За первые два месяца этого года было проведено 136 консилиумов, а помощь оказана 254 пациентам с различными диагнозами - опухолями, рассеянным склерозом, мышечной дистрофией.

Директор департамента социальных услуг и инвалидности Министерства благосостояния Алдис Дудиньш дополнил статистику Минздрава, отметив, что к 31 марта паллиативные услуги получили более 300 пациентов, а психосоциальную поддержку - более 400 человек. Что касается выделенных на эти цели 4 млн евро, то Минблаг "удовлетворен наполовину" и обещает не останавливаться на достигнутом, а развивать и улучшать услуги.

Это касается и детей. Минздрав уже начал переговоры с Детской клинической университетской больницей об оказании паллиативный помощи детям, в том числе в регионах.

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