Полицию критикуют за недостаточную работу с жертвами насилия

Однако специалисты кризисных центров обеспокоены тем, что жертвы часто избегают обращаться в полицию, опасаясь нетактичных вопросов полицейских и осуждающего отношения. Государственная полиция отрицает, что действовала в подобных случаях непрофессионально.

В центр Dardedze часто обращаются родители, чей ребенок-подросток пострадал, например, из-за замечаний сексуального характера со стороны педагогов. Родители часто отказываются обращаться в полицию, потому что боятся и чувствуют себя виноватыми.

Dardedze отмечает, что полиция не всегда действует профессионально, когда имеет дело с жертвами насилия. "Мы бы хотели, чтобы они умели задавать эти вопросы более тактично, более адекватно той ситуации, в которой находится жертва. Мы должны учитывать, что перед нами может оказаться служитель закона, который не будет эмпатичен, который может сказать, что вы же сами писали эти сообщения в интернете, сами бегали на свидания", - говорит член правления Dardedze Лайла Балоде.

Каждая вторая женщина, обращающаяся в организацию по защите прав женщин Centrs Marta, подверглась той или иной форме сексуального насилия. Самым юным жертвам было всего 14-15 лет. Одна из самых больших проблем заключается в том, что жертвы избегают обращаться в полицию или имеют негативный опыт общения с ней.

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