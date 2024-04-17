За второй год войны Россия потеряла более 27,3 тыс. солдат, что почти на 25% больше, чем в первый год войны. Большие потери показывают, что незаконный захват украинской территории невозможен без огромных жертв, сообщает BBC.

Журналисты и волонтеры изучили новые могилы на кладбищах, а также общедоступную информацию. Согласно собранным материалам, в войне погибло более 50 тысяч российских солдат и наемников - в восемь раз больше, чем свидетельствуют данные, предоставленные Москвой в сентябре 2022 года, после чего Кремль больше не публиковал официальную информацию о российских потерях.

Однако авторы исследования отмечают, что истинные масштабы российских потерь, вероятно, будут намного больше.

Информация, собранная журналистами и волонтерами, показывает, что российские потери резко возросли за время проведения Россией атак, например, в январском наступлении 2023 года под Донецком, а также в боях за захват Бахмута весной 2023 года и Авдеевки прошлой осенью.

В Генштабе украинской армии сообщают, что потери российских войск в Украине к утру среды достигли 456 050 военнослужащих. В эти данные входят не только убитые солдаты, но и раненые и пленные.

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