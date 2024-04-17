Президент поддерживает кандидатуру Браже на пост министра иностранных дел

В среду, 17 апреля, после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней Ринкевич заявил журналистам, что знает Браже достаточно хорошо еще со времен, когда сам занимал пост министра, поэтому перед голосованием в Сейме не планирует встречу с ней.

"Считаю кандидатуру Браже подходящей. Если в пятницу Сейм выразит доверие Браже, то в ближайшее время мы встретимся, чтобы обсудить конкретные задачи. Решение находится в руках Сейма. В целом я выражаю поддержку этой кандидатуре", - сказал президент.

На вопрос, не усматривает ли он потенциальной проблемы в том факте, что Браже пока не является членом ни одной из партий, Ринкевич ответил, что в Конституции не сказано, что кандидат в министры должен быть членом партии.

"У нас всегда много дискуссий о том, что министры должны иметь и определенную поддержку избирателей на парламентских выборах или же на каких-то других выборах. Решение о том, как сформировать Кабинет министров, я оставил за премьер-министром", - сказал президент.

"Если Сейм поддержит Браже, я желаю ей успехов в работе. У нас будет тесное сотрудничество в решении многих вопросов, как это обычно бывает между президентом, премьер-министром, министрами иностранных дел и обороны. Как строить свою политическую или профессиональную карьеру, должен решать кандидат в соответствии с собственными представлениями", - отметил президент.

Силиня подчеркнула, что также ожидает положительного голосования в Сейме, чтобы Браже могла вступить в должность и уже на следующей неделе приступить к активной работе.

Как сообщалось, Сейм планирует принять решение об утверждении Браже на посту министра иностранных дел в пятницу, 19 апреля.

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