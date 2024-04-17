Россия выводит своих военных из Нагорного Карабаха

Ереван и Баку вели две войны из-за Нагорного Карабаха - в 2020 году и в девяностых годах прошлого века.

19 сентября прошлого года Азербайджан осуществил молниеносное наступление, завершившееся фактической капитуляцией властей Нагорного Карабаха, который существовал де-факто более 30 лет. После этого практически все армянское население уехало из Нагорного Карабаха в Армению.

Российские солдаты находятся в Нагорном Карабахе в качестве миротворцев с 2020 года согласно соглашению о прекращении огня, достигнутому Баку и Ереваном при посредничестве Москвы. На этой неделе азербайджанские СМИ сообщили, что российские солдаты начали покидать свои позиции.

СМИ опубликовали видео и фото, на которых видно, как с территории выезжает бронетехника с российскими флагами. Комментируя сообщения СМИ, представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российские солдаты покидают Нагорный Карабах. Более подробной информации он не сообщил.

Large Russian military column spotted in occupied Nagorno-Karabakh in Azerbaijan. Apparently they've been recalled to Russia. pic.twitter.com/IMDmaamq6U — Igor Sushko (@igorsushko) April 17, 2024

Ранее Россия разместила в Нагорном Карабахе около 2000 военнослужащих.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян недавно объявил, что Ереван де-факто приостановил членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которую возглавляет Россия. Он неоднократно критиковал Россию за то, что она не поддержала Армению после агрессии Азербайджана.

Ереван также присоединился к Международному уголовному суду (МУС), который обязывает его задержать президента России Владимира Путина, если он прилетит с визитом в Армению.

Галерея: Нагорный Карабах

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!