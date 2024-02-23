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Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ и пожаловался на пропаганду Москвы

BBC News Русская служба
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BBC
Фото: BBC News

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24 заявил, что членство страны в Организации договора о коллективной безопасности фактически заморожено. Пашинян также пожаловался на «пропаганду из Москвы» против Армении и него лично и заявил, что все еще ждет итогов расследования о задержании российского мобилизованного в Гюмри в декабре прошлого года.

«Заморозили наше участие»

Отвечая на вопрос французского журналиста о планах вывести Армению из ОДКБ, в которой «доминирует Москва», Пашинян заявил, что в отношении Армении она не выполнила своих задач.

«На данный момент на практике мы заморозили наше участие в этой организации», — сказал он.

Пашинян, по всей видимости, говорил о неучастии в мероприятиях, которые проводятся организацией, предположили в секретариате ОДКБ. Никаких заявлений Еревана о приостановке членства не поступало, заявили там «РИА Новости».

В прошлом году Армения отказалась участвовать в совместных учениях и саммите ОДКБ.

В ноябре 2022 года Пашинян не стал подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ, поскольку в ней не было «политической оценки агрессии Азербайджана против территориальной целостности Армении» со стороны организации.

Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ за непредоставление помощи в ходе конфликтов Армении и Азербайджана.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Изначально ОДКБ создавалась как возможная альтернатива НАТО, однако сейчас деятельностью организации — или отсутствием таковой — недовольны многие политики стран-участниц блока.

«Мы не можем терпеть незаконные действия»

Во время интервью Пашинян также пожаловался на действия российских властей и пропагандистов, однако никаких обвинений в адрес России не выдвигал.

В частности, он заявил, что в октябре прошлого года представители России «открыто призывали армянское население поднять восстание и свергнуть власть».

24 октября в МИД Армении был вызван посол России в Ереване Сергей Копыркин в связи с выходом на Первом канале телепередачи, «в ходе которой были озвучены оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армения».

Официально название передачи не называлось, но СМИ предполагали, что речь идет о фильме «Никол Пашинян: предвестник беды. Куклы наследника Тутти».

По его словам, эта «пропаганда из Москвы» была направлена и против Армении, и против него лично.

Пашинян добавил, что после этого уже встречался с Владимиром Путиным, однако не стал уточнять, обсуждал ли с атаку пропагандистов.

Ведущий France 24 также спросил у Пашиняна о том, почему Армения не отреагировала на исчезновение с ее территории российского мобилизованного Дмитрия Сетракова, который дезертировал и сбежал из России.

«Мы были очень обеспокоены и встревожены. Нужно провести расследование, и если выяснится, что, дело обстоит именно так, это будет иметь последствия. Мы не можем терпеть незаконные действия на своей территории», — сказал армянский премьер.

В декабре антивоенный проект «Идите лесом» (объявлен в России «иностранным агентом») сообщал, что 39-летнего Сетракова вывезли в Россию и доставили в управление военной полиции по Южному военному округу в Ростове-на-Дону.

По мнению основателя проекта «Идите лесом» Григория Свердлина (также объявлен «иноагентом»), задерживали Сетракова не армянские, а российские силовики или спецслужбы.

Говорить о том, какие именно последствия могут ждать Россию в связи с вывозом российского мобилизованного, Пашинян не стал, уточнив, что это будет зависеть от итогов расследования.

При этом он оказался обсуждать будущее российской военной базы в Армении, сказав, что этот вопрос не связан с ОДКБ и не стоит на повестке дня.

«На самом деле это другой договор, это предмет другого договора и на данный момент мы об этом не говорим», — заявил Пашинян.

Отношения Армении и России стали гораздо более прохладными в последние годы, особенно после того как Азербайджан полностью установил контроль над Нагорным Карабахом. В то же время Армения сохраняет огромную экономическую зависимость от России, так что рычаги давления на Ереван у Москвы имеются.

"Контекст"
"Контекст" Фото: BBC

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Оранжевая черта
Оранжевая черта Фото: BBC
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