Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ и пожаловался на пропаганду Москвы

«Мы не можем терпеть незаконные действия»

Во время интервью Пашинян также пожаловался на действия российских властей и пропагандистов, однако никаких обвинений в адрес России не выдвигал.

В частности, он заявил, что в октябре прошлого года представители России «открыто призывали армянское население поднять восстание и свергнуть власть».

24 октября в МИД Армении был вызван посол России в Ереване Сергей Копыркин в связи с выходом на Первом канале телепередачи, «в ходе которой были озвучены оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армения».

Официально название передачи не называлось, но СМИ предполагали, что речь идет о фильме «Никол Пашинян: предвестник беды. Куклы наследника Тутти».

По его словам, эта «пропаганда из Москвы» была направлена и против Армении, и против него лично.

Пашинян добавил, что после этого уже встречался с Владимиром Путиным, однако не стал уточнять, обсуждал ли с атаку пропагандистов.

Ведущий France 24 также спросил у Пашиняна о том, почему Армения не отреагировала на исчезновение с ее территории российского мобилизованного Дмитрия Сетракова, который дезертировал и сбежал из России.