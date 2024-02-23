Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ и пожаловался на пропаганду Москвы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24 заявил, что членство страны в Организации договора о коллективной безопасности фактически заморожено. Пашинян также пожаловался на «пропаганду из Москвы» против Армении и него лично и заявил, что все еще ждет итогов расследования о задержании российского мобилизованного в Гюмри в декабре прошлого года.
«Заморозили наше участие»
Отвечая на вопрос французского журналиста о планах вывести Армению из ОДКБ, в которой «доминирует Москва», Пашинян заявил, что в отношении Армении она не выполнила своих задач.
«На данный момент на практике мы заморозили наше участие в этой организации», — сказал он.
Пашинян, по всей видимости, говорил о неучастии в мероприятиях, которые проводятся организацией, предположили в секретариате ОДКБ. Никаких заявлений Еревана о приостановке членства не поступало, заявили там «РИА Новости».
В прошлом году Армения отказалась участвовать в совместных учениях и саммите ОДКБ.
В ноябре 2022 года Пашинян не стал подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ, поскольку в ней не было «политической оценки агрессии Азербайджана против территориальной целостности Армении» со стороны организации.
Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ за непредоставление помощи в ходе конфликтов Армении и Азербайджана.
В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Изначально ОДКБ создавалась как возможная альтернатива НАТО, однако сейчас деятельностью организации — или отсутствием таковой — недовольны многие политики стран-участниц блока.
«Мы не можем терпеть незаконные действия»
Во время интервью Пашинян также пожаловался на действия российских властей и пропагандистов, однако никаких обвинений в адрес России не выдвигал.
В частности, он заявил, что в октябре прошлого года представители России «открыто призывали армянское население поднять восстание и свергнуть власть».
24 октября в МИД Армении был вызван посол России в Ереване Сергей Копыркин в связи с выходом на Первом канале телепередачи, «в ходе которой были озвучены оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армения».
Официально название передачи не называлось, но СМИ предполагали, что речь идет о фильме «Никол Пашинян: предвестник беды. Куклы наследника Тутти».
По его словам, эта «пропаганда из Москвы» была направлена и против Армении, и против него лично.
Пашинян добавил, что после этого уже встречался с Владимиром Путиным, однако не стал уточнять, обсуждал ли с атаку пропагандистов.
Ведущий France 24 также спросил у Пашиняна о том, почему Армения не отреагировала на исчезновение с ее территории российского мобилизованного Дмитрия Сетракова, который дезертировал и сбежал из России.
«Мы были очень обеспокоены и встревожены. Нужно провести расследование, и если выяснится, что, дело обстоит именно так, это будет иметь последствия. Мы не можем терпеть незаконные действия на своей территории», — сказал армянский премьер.
В декабре антивоенный проект «Идите лесом» (объявлен в России «иностранным агентом») сообщал, что 39-летнего Сетракова вывезли в Россию и доставили в управление военной полиции по Южному военному округу в Ростове-на-Дону.
По мнению основателя проекта «Идите лесом» Григория Свердлина (также объявлен «иноагентом»), задерживали Сетракова не армянские, а российские силовики или спецслужбы.
Говорить о том, какие именно последствия могут ждать Россию в связи с вывозом российского мобилизованного, Пашинян не стал, уточнив, что это будет зависеть от итогов расследования.
При этом он оказался обсуждать будущее российской военной базы в Армении, сказав, что этот вопрос не связан с ОДКБ и не стоит на повестке дня.
«На самом деле это другой договор, это предмет другого договора и на данный момент мы об этом не говорим», — заявил Пашинян.
Отношения Армении и России стали гораздо более прохладными в последние годы, особенно после того как Азербайджан полностью установил контроль над Нагорным Карабахом. В то же время Армения сохраняет огромную экономическую зависимость от России, так что рычаги давления на Ереван у Москвы имеются.
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