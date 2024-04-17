Поезда на участке Рига - Елгава могут задерживаться

В LDz пояснили, что на железнодорожной линии Рига - Елгава рабочий во время строительных работ порвал кабель связи, из-за чего поезда AS Pasažieru vilciens могут задерживаться.

В настоящее время LDz работает над скорейшим устранением повреждений. LDz является управляющим железнодорожной инфраструктурой.

Pasažieru vilciens было создано в 2001 году, отделив внутренние пассажирские перевозки от функций, выполняемых LDz. Ранее PV было 100% дочерней компанией Latvijas dzelzceļš, но в октябре 2008 года было преобразовано в государственное предприятие.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!