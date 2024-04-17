Рижская дума выделила LFF землю под стадион на Луцавсале

Рижская дума в среду, 17 апреля, приняла решение передать более 10 гектаров земли на Луцавсале в безвозмездное пользование Латвийской федерации футбола (LFF) для строительства национального футбольного стадиона.
Земля передается в пользование федерации до тех пор, пока недвижимость не понадобится самоуправлению для обеспечения его функций, но не более чем на пять лет. В течение этого пятилетнего периода LFF должна подготовить документацию для строительства стадиона, а самоуправление затем должно будет решить, что делать с землей, например, отдать ее федерации.
Арендаторы садовых участков на Луцавсале выступают против строительства стадиона.
По последним опубликованным оценкам, реализация проекта национального футбольного стадиона может стоить около 44 миллионов евро, сообщил спортивному подкомитету Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке президент LFF Вадим Лащенко.
Из этой суммы 12 миллионов, или чуть больше четверти, будет покрыто Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Необходимо будет найти дополнительное финансирование в размере до 32 миллионов евро.
Эти оценки основаны на том, что для приобретения необходимого земельного участка в сотрудничестве с Рижской думой не потребуются дополнительные средства.
Около трети этой суммы, или почти 16 миллионов евро, необходимо для обеспечения дополнительных функциональных возможностей для создания рабочих мест, офисов, конференц-залов, отеля и ресторанов.
По оценкам, после реализации проекта объект сможет приносить пять миллионов евро дохода ежегодно, покрывая, таким образом, все расходы на содержание.
Вице-президент и член правления LFF Олаф Пулкс, который также является депутатом Рижской думы, отметил, что после начала эксплуатации стадион не потребует дополнительных инвестиций.
После оценки девяти потенциальных мест для стадиона был сделан вывод, что наиболее подходящим местом для строительства стадиона на 16 000 мест является Луцавсала.
Визуализация, созданная немецким архитектурным бюро Fiebiger GMBH, прогнозирует, что общая площадь проекта многофункционального спортивного комплекса может составить неполные 119 000 квадратных метров, из них стадион будет занимать чуть больше 66 000 квадратных метров.
По подсчетам LFF, с реализацией такого проекта Латвию ежегодно будет посещать как минимум на 40 000 туристов больше, что будет приносить латвийской экономике дополнительные 35 миллионов евро в год. Стадион мог бы ежегодно принимать более 35 футбольных матчей международного уровня, а также десять концертов и других мероприятий.
В настоящее время проект находится на первой из трех стадий разработки, а его завершение, включающее в себя ввод объекта в эксплуатацию, планируется не ранее 2027 года.
В настоящее время в Латвии нет стадиона четвертой категории, что может привести к ситуации, когда сборной приходится проводить матчи в другой стране, например, в Литве или Эстонии.
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