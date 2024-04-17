Рижская дума выделила LFF землю под стадион на Луцавсале

По оценкам, после реализации проекта объект сможет приносить пять миллионов евро дохода ежегодно, покрывая, таким образом, все расходы на содержание.

Вице-президент и член правления LFF Олаф Пулкс, который также является депутатом Рижской думы, отметил, что после начала эксплуатации стадион не потребует дополнительных инвестиций.

После оценки девяти потенциальных мест для стадиона был сделан вывод, что наиболее подходящим местом для строительства стадиона на 16 000 мест является Луцавсала.

Визуализация, созданная немецким архитектурным бюро Fiebiger GMBH, прогнозирует, что общая площадь проекта многофункционального спортивного комплекса может составить неполные 119 000 квадратных метров, из них стадион будет занимать чуть больше 66 000 квадратных метров.

По подсчетам LFF, с реализацией такого проекта Латвию ежегодно будет посещать как минимум на 40 000 туристов больше, что будет приносить латвийской экономике дополнительные 35 миллионов евро в год. Стадион мог бы ежегодно принимать более 35 футбольных матчей международного уровня, а также десять концертов и других мероприятий.

В настоящее время проект находится на первой из трех стадий разработки, а его завершение, включающее в себя ввод объекта в эксплуатацию, планируется не ранее 2027 года.

В настоящее время в Латвии нет стадиона четвертой категории, что может привести к ситуации, когда сборной приходится проводить матчи в другой стране, например, в Литве или Эстонии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!