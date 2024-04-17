Фото, видео ⟩ Более 50 человек собрались на пикет против строительства стадиона на Луцавсале

В среду, 17 апреля, более полусотни человек собрались на пикет перед зданием Рижской думы в знак протеста против передачи небольших садов на Луцавсале под строительство национального футбольного стадиона, сообщили журналисты.
Пикетчики держали в руках плакаты с надписями "Оставьте эту землю живой нашим детям и внукам", "Луцавсалский сад - это наша жизнь. Нет сада - нет жизни", "Футбол - хорошая вещь, на Луцавсале ему места нет", "Развивать, а не заменять".
К пикетчикам вышло руководство Рижской думы, в том числе мэр Риги Вилнис Кирсис, вице-мэр Эдвард Ратниекс и несколько депутатов.
Пикет организовало объединение "Сады Даугавкрасты", которое призывает отложить принятие решения о передаче земельного участка на Луцавсале в безвозмездное пользование Латвийской федерации футбола (LFF).
Видео: Пикет у Рижской думы
Общество призывает LFF уточнить задачу проектирования стадиона путем определения конкретного количества зрительских и парковочных мест, а также оптимизировать земельную площадь, необходимую для строительства стадиона.
По мнению общества, после обновления этой информации список земельных участков, необходимых для строительства стадиона, должен быть обновлен. Кроме того, необходимо нанять независимого консультанта по городскому планированию для проведения исследования наилучшего места для строительства стадиона.
По мнению объединения, городской совет должен принять решение о сохранении Луцавсалы в будущем как зеленой территории без права застройки, внеся соответствующие изменения в план развития Риги.
Сегодня Рижская дума примет решение о выделении более 10 гектаров земли для строительства футбольного стадиона на Луцавсале.
Земельный участок планируется передать в безвозмездное пользование Латвийской федерации футбола. В течение пяти лет LFF должна разработать документацию для строительства стадиона, а муниципалитет должен будет принять решение о дальнейших действиях с землей, например, экспроприировать ее в пользу федерации.
Арендаторы садовых участков на Луцавсале выступили против строительства стадиона.
По последним опубликованным оценкам, реализация проекта стадиона может стоить около 44 миллионов евро. Из этой суммы 12 миллионов, или чуть больше четверти, будет покрыто Ассоциацией европейских футбольных федераций (UEFA). Необходимо дополнительное финансирование из других источников в размере неполных 32 миллионов евро. Эти оценки основаны на том, что для приобретения необходимого земельного участка в сотрудничестве с Рижской думой не потребуются дополнительные средства.
По оценкам, после реализации проекта объект сможет приносить пять миллионов евро дохода ежегодно, покрывая, таким образом, все расходы на содержание. Вице-президент и член правления LFF Олаф Пулкс, который также является депутатом Рижской думы, отметил, что после начала эксплуатации стадион не потребует дополнительных инвестиций.
После оценки девяти потенциальных мест для стадиона был сделан вывод, что наиболее подходящим местом для строительства стадиона на 16 000 мест является Луцавсала.
Визуализация, созданная немецким архитектурным бюро Fiebiger GMBH, прогнозирует, что общая площадь проекта многофункционального спортивного комплекса может составить неполные 119 000 квадратных метров, из них стадион будет занимать чуть больше 66 000 квадратных метров.
По подсчетам LFF, с реализацией такого проекта Латвию ежегодно будет посещать как минимум на 40 000 туристов больше, что будет приносить латвийской экономике дополнительные 35 миллионов евро в год. Стадион мог бы ежегодно принимать более 35 футбольных матчей международного уровня, а также десять концертов и других мероприятий.
В настоящее время проект находится на первой из трех стадий разработки, а его завершение, включающее в себя ввод объекта в эксплуатацию, планируется не ранее 2027 года.
В настоящее время в Латвии нет стадиона четвертой категории, что может привести к ситуации, когда сборной приходится проводить матчи в другой стране, например, в Литве или Эстонии.
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