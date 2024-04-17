Фото, видео ⟩ Более 50 человек собрались на пикет против строительства стадиона на Луцавсале

Сегодня Рижская дума примет решение о выделении более 10 гектаров земли для строительства футбольного стадиона на Луцавсале.

Земельный участок планируется передать в безвозмездное пользование Латвийской федерации футбола. В течение пяти лет LFF должна разработать документацию для строительства стадиона, а муниципалитет должен будет принять решение о дальнейших действиях с землей, например, экспроприировать ее в пользу федерации.

Арендаторы садовых участков на Луцавсале выступили против строительства стадиона.

По последним опубликованным оценкам, реализация проекта стадиона может стоить около 44 миллионов евро. Из этой суммы 12 миллионов, или чуть больше четверти, будет покрыто Ассоциацией европейских футбольных федераций (UEFA). Необходимо дополнительное финансирование из других источников в размере неполных 32 миллионов евро. Эти оценки основаны на том, что для приобретения необходимого земельного участка в сотрудничестве с Рижской думой не потребуются дополнительные средства.

По оценкам, после реализации проекта объект сможет приносить пять миллионов евро дохода ежегодно, покрывая, таким образом, все расходы на содержание. Вице-президент и член правления LFF Олаф Пулкс, который также является депутатом Рижской думы, отметил, что после начала эксплуатации стадион не потребует дополнительных инвестиций.

После оценки девяти потенциальных мест для стадиона был сделан вывод, что наиболее подходящим местом для строительства стадиона на 16 000 мест является Луцавсала.