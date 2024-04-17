Президент высказался о низкой оценке инвестиционного климата

Премьер-министр рассказала, что на прошлой неделе она встречалась с представителями СИИЛ. Она считает, что ключевым и определяющим аспектом является общая геополитическая ситуация. По мнению премьер-министра, перед СИИЛ, Кабинетом министров и обществом в целом стоит большая задача, как ускорить экономическое развитие страны в довольно сложной ситуации.

"Я думаю, что "зеленый коридор", который мы создали для инвестиционных компаний, сработал хорошо. Есть предприниматели, которые выходят на рынок именно благодаря зеленому коридору и государственной поддержке и говорят, что в Латвии все происходит гораздо быстрее, чем в соседних странах. [...] Конечно, для Латвии важно бороться за свою экономику и своих предпринимателей. Я также попросила кандидата на пост министра иностранных дел обратить на это внимание, так как экономика должна быть частью внешней политики страны", - сказала Силиня.

Премьер-министр отметила, что в данный момент у Латвии есть уникальная возможность, потому что наш опыт и способность "читать между строк" в действиях России позволяют Латвии быть услышанной. По словам Силини, это платформа, на которой можно говорить и о безопасности, и об экономическом развитии. Премьер-министр подчеркнула, что если в страну придут иностранные инвестиции, то и безопасность Латвии будет намного лучше.

"Каждый инвестор, каждая иностранная или отечественная компания важны для Латвии. Вопрос упрощения налогов никуда не делся. Новый директор Службы государственных доходов уже некоторое время находится на своем посту. Я надеюсь, что работа в этом направлении будет продолжена. Я обязательно встречусь с ней в ближайшее время, чтобы узнать, как продвигаются дела. Важно и отношение государства, которое говорит предпринимателям, что они нужны и важны", - сказал Силиня.

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