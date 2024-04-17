Оценка Латвии инвесторами скатилась до самого низкого уровня

По сравнению с показателями 2022 года оценка инвестиционного климата снизилась на 0,4 балла.

Как отметила председатель правления FICIL Злата Элксниня-Защиринска, в настоящее время иностранные инвесторы придерживаются осторожной тактики, в том числе уменьшилась доля инвесторов, планирующих инвестировать в Латвии в будущем - с 79% в 2022 году до 67% в 2023 году.

В качестве причин предприниматели указывают на длительно существующие нерешенные проблемы, препятствующие и конкурентоспособности Латвии, и привлечению новых инвестиций, такие как:

нехватка рабочей силы,

низкое качество образования,

высокий уровень бюрократии,

отсутствие механизмов привлечения инвестиций.

"Кроме того, высокая бюрократическая нагрузка на предприятия приводит к большому объему работы и росту затрат, в результате чего страдают конечные потребители. Задача Латвии - сформулировать долгосрочное видение, которое наметит четкую стратегию необходимых изменений. Такое видение необходимо для того, чтобы инвесторы чувствовали себя в Латвии в безопасности и знали, что их здесь ждут", - сказала Элксниня-Защиринска.