Оценка Латвии инвесторами скатилась до самого низкого уровня

Инвестиционный климат в Латвии в 2023 году иностранные инвесторы оценили на самом низком за уровне за все время составления индекса инвестиционной среды - 1,9 балла из 5, говорится в исследовании "Индекс среды для иностранных инвестиций 2023", проведенном Рижской высшей школой экономики и Советом иностранных инвесторов в Латвии (FICIL).
По сравнению с показателями 2022 года оценка инвестиционного климата снизилась на 0,4 балла.
Как отметила председатель правления FICIL Злата Элксниня-Защиринска, в настоящее время иностранные инвесторы придерживаются осторожной тактики, в том числе уменьшилась доля инвесторов, планирующих инвестировать в Латвии в будущем - с 79% в 2022 году до 67% в 2023 году.
В качестве причин предприниматели указывают на длительно существующие нерешенные проблемы, препятствующие и конкурентоспособности Латвии, и привлечению новых инвестиций, такие как:
- нехватка рабочей силы,
- низкое качество образования,
- высокий уровень бюрократии,
- отсутствие механизмов привлечения инвестиций.
"Кроме того, высокая бюрократическая нагрузка на предприятия приводит к большому объему работы и росту затрат, в результате чего страдают конечные потребители. Задача Латвии - сформулировать долгосрочное видение, которое наметит четкую стратегию необходимых изменений. Такое видение необходимо для того, чтобы инвесторы чувствовали себя в Латвии в безопасности и знали, что их здесь ждут", - сказала Элксниня-Защиринска.
Указывая на причины низких оценок инвестиционного климата, большинство инвесторов отметили геополитическую ситуацию, недоступность квалифицированной рабочей силы, высокую стоимость труда и непродуманную нормативную базу.
Значительно ниже инвесторы оценили и работу властей по привлечению инвестиций - 2,4 балла по пятибалльной шкале. Это самая низкая оценка с 2017 года. Инвесторы указали, что не видят реальных действий, а отсутствие четкой стратегии препятствует способности Латвии конкурировать за новые инвестиции, так как нет четкого позиционирования, подчеркивающего сильные стороны государства.
Планируют продолжать инвестировать в Латвии 67% инвесторов, что является одним из самых низких показателей за всю историю исследования. Некоторые инвесторы указали, что инвестировать в других странах Балтии стало проще и из-за размеров внутреннего рынка, и из-за меньшей бюрократии.
Индекс климата иностранных инвестиций FICIL в сотрудничестве с Рижской высшей школой экономики составляет с 2015 года. В ходе исследования было опрошено 66 руководителей крупнейших иностранных компаний в Латвии.
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