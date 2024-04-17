Министр рассказал, когда от еще одной группы граждан РФ потребуют сдать экзамен

Согласно этим поправкам, тем граждане РФ с постоянным ВНЖ в Латвии, которым раньше не нужно было сдавать экзамен на знание латышского языка, теперь нужно будет пройти тест.

Новые поправки могут затронуть почти 5000 жителей Латвии с российскими паспортами. Министр отметил, что эти жители получили ВНЖ до 1993 года, по другому закону.

Ранее портал RUS TVENT подробно исследовал эту ситуацию.

Журналисты программы "ТЧК" задали министру вопрос, когда Сейм может проголосовать за новые поправки.

"Законопроект передан комиссии Сейма, наверняка, будут дебаты, дискуссии.

Я думаю, что, скорее всего, до конца это сессии, до лета он может быть, и я думаю, должен быть принят",

- сказал глава МВД.

Министр затруднился ответить почему ранее требование о сдачи экзамена не коснулось этих жителей Латвии, но он уверен, что в этом не было намеренных действий.

"Реальность такова, что эти 5 тысяч человек фактически выпали. Начальная редакция была разработана Национальным объединением, затем вносило поправки Министерство внутренних дел. Это был проект депутатов Сейма, а не правительства", - отметил министр.

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