Часов Яр. Почему Украине так важно не потерять эту высоту

Агломерация этих городов после российской оккупации Донецка в 2014 году фактически стала административным центром подконтрольной Украине части Донецкой области. Здесь развивались промышленные предприятия, был разветвленный транспортный узел, включая железнодорожный.

Часов Яр стал «вратами» в эту агломерацию — из-за близости к Константиновке (7 км на запад) и Краматорску (25 км на северо-запад).

Здесь жили около 13 тысяч жителей, но по состоянию на начало апреля осталось около 700, рассказал Украинской службе Би-би-си глава города Сергей Чаус. Из них 80-85% — это пожилые люди, которые отказываются эвакуироваться.

«Основной аргумент, который они используют — „это мой дом, я здесь родился и здесь буду умирать, если убьют, то убьют“, — объясняет глава городской военной администрации.

С февраля 2023 года в Часове Яре отсутствует газо- и водоснабжение, нет электричества и слабая мобильная связь. Быт оставшихся здесь местных жителей обеспечивается лишь благодаря генераторам и воде из скважин.

Все многоэтажки Часова Яра имеют те или иные повреждения от обстрелов, из которых 80% — критические, указывает Чаус.

Кроме своего доминирующего рельефа, Часов Яр имеет и водную преграду — на восточных окраинах протекает канал Северский Донец — Донбасс.

Во время битвы за Бахмут в прошлом году этот район был оперативным тылом для украинской группировки, которая вела боевые действия с противником на бахмутском направлении. Однако с начала этого года ситуация изменилась.