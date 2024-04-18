Президент Польши провел неформальную встречу с Трампом в Нью-Йорке

По словам Туска, почти каждая речь Трампа показывает его антиукраинскую и пророссийскую позицию.

Туск заявил, что он ожидает, что польский президент "твердо поднимет вопрос о том, чтобы четко встать на сторону Запада и Европы в украинско-российском конфликте", если он встретится с Трампом.

Входящая в ЕС и НАТО Польша - близкий военный союзник Украины, которая подвергается атакам России, и приняла почти миллион украинских беженцев. Польша - центр западной военной поддержки Киева.

Когда Дуда приехал на встречу, Трамп похвалил его, сказав: "Он сделал фантастическую работу и является моим другом".

"У нас было четыре прекрасных года вместе. Мы все время поддерживали Польшу", - добавил Трамп.

Визит Дуды состоялся через неделю после встречи Трампа с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, который также является большим сторонником Украины, в поместье экс-президента Mar-a-Lago во Флориде

В марте Трамп встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который поддерживает тесные отношения с Россией. В феврале Трамп провел короткую встречу с новым президентом Аргентины, правым популистом Хавьером Миллеем.

Чиновники администрации президента США Джо Байдена внимательно стараются не говорить публично о случаях встреч иностранных лидеров с Трампом, у которого есть реальные шансы победить на президентских выборах в ноябре.

Несмотря на то, что некоторые официальные лица в частном порядке выражают тревогу по поводу таких инцидентов, они понимают, что любая критика откроет дверь для обвинений США в лицемерии, поскольку высокопоставленные американские чиновники, включая госсекретаря Энтони Блинкена, часто встречаются с представителями иностранной оппозиции на различных форумах в США и за рубежом.

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