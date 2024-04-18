Президент Польши провел неформальную встречу с Трампом в Нью-Йорке

Президент Польши Анджей Дуда в среду вечером в Нью-Йорке в рамках "частного визита" встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом, сообщает DPA.
О предстоящей неформальной встрече Дуда в среду сообщил представителям польской прессы во время посещения Нью-Йорка.
"Дональд Трамп пригласил меня в свою частную квартиру, таким образом, это чисто частный визит", - сказал президент Польши.
Суд в Нью-Йорке в понедельник начал рассматривать уголовное дело, по которому Трамп обвиняется в связи с платой "денег за молчание" порноактрисе Сторми Дэниелс. В среду был перерыв в рассмотрении этого дела.
Дуда, бывший член национально-консервативной партии "Закон и справедливость" (PiS), никогда не скрывал своего восхищения Трампом. Дуда также является убежденным сторонником Украины и призывал к увеличению военной помощи США Украине в борьбе с российским вторжением, но этому препятствуют союзники Трампа в Конгрессе США.
Президент Польши прибыл в Нью-Йорк на собрание ООН. Перед поездкой туда из Варшавы он высказывался, что хотел бы встретиться с Трампом, если бы появилась такая возможность.
Премьер-министр Польши Дональд Туск во вторник сообщил, что в Польше все осознают, что победа Трампа на президентских выборах в США в ноябре была бы неблагоприятна для безопасности Польши и Европы и будущего НАТО.
По словам Туска, почти каждая речь Трампа показывает его антиукраинскую и пророссийскую позицию.
Туск заявил, что он ожидает, что польский президент "твердо поднимет вопрос о том, чтобы четко встать на сторону Запада и Европы в украинско-российском конфликте", если он встретится с Трампом.
Входящая в ЕС и НАТО Польша - близкий военный союзник Украины, которая подвергается атакам России, и приняла почти миллион украинских беженцев. Польша - центр западной военной поддержки Киева.
Когда Дуда приехал на встречу, Трамп похвалил его, сказав: "Он сделал фантастическую работу и является моим другом".
"У нас было четыре прекрасных года вместе. Мы все время поддерживали Польшу", - добавил Трамп.
Визит Дуды состоялся через неделю после встречи Трампа с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, который также является большим сторонником Украины, в поместье экс-президента Mar-a-Lago во Флориде
В марте Трамп встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который поддерживает тесные отношения с Россией. В феврале Трамп провел короткую встречу с новым президентом Аргентины, правым популистом Хавьером Миллеем.
Чиновники администрации президента США Джо Байдена внимательно стараются не говорить публично о случаях встреч иностранных лидеров с Трампом, у которого есть реальные шансы победить на президентских выборах в ноябре.
Несмотря на то, что некоторые официальные лица в частном порядке выражают тревогу по поводу таких инцидентов, они понимают, что любая критика откроет дверь для обвинений США в лицемерии, поскольку высокопоставленные американские чиновники, включая госсекретаря Энтони Блинкена, часто встречаются с представителями иностранной оппозиции на различных форумах в США и за рубежом.
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