Украина готовит новые атаки на военные и промышленные объекты России с использованием беспилотников и диверсионных отрядов, в которых участвуют россияне, заявил в интервью The Washington Post глава Главного разведывательного управления (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.
"Мы предложили план, направленный на уменьшение российского потенциала. Он охватывает многие аспекты, такие как военная промышленность, критические военные объекты, их аэродромы, их командно-контрольные пункты", - заявил Буданов.
По его словам, цель - показать, что российский диктатор Владимир Путин "не может защитить население от проникновения войны в Россию". "Когда вы сидите, скажем, в Санкт-Петербурге и видите войну только по телевизору, вы всегда будете поддерживать... Но люди начинают нервничать, когда какой-то объект атакуют возле их дома", - пояснил Буданов.
В то же время он отметил, что российские ракеты С-300, которыми Россия пытается сбить украинские дроны, наносят объектам в России больший вред, чем сами дроны. "На самом деле вред, который наносят эти [зенитные] ракеты, гораздо выше, чем вред, который потенциально может нанести беспилотник", - сказал он.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!