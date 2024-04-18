"Мы предложили план, направленный на уменьшение российского потенциала. Он охватывает многие аспекты, такие как военная промышленность, критические военные объекты, их аэродромы, их командно-контрольные пункты", - заявил Буданов.

По его словам, цель - показать, что российский диктатор Владимир Путин "не может защитить население от проникновения войны в Россию". "Когда вы сидите, скажем, в Санкт-Петербурге и видите войну только по телевизору, вы всегда будете поддерживать... Но люди начинают нервничать, когда какой-то объект атакуют возле их дома", - пояснил Буданов.

В то же время он отметил, что российские ракеты С-300, которыми Россия пытается сбить украинские дроны, наносят объектам в России больший вред, чем сами дроны. "На самом деле вред, который наносят эти [зенитные] ракеты, гораздо выше, чем вред, который потенциально может нанести беспилотник", - сказал он.

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