Видео ⟩ СМИ: Беспилотники атаковали завод в Татарстане, где производят военные самолеты

Целью удара беспилотника стал авиационный завод имени Сергея Горбунова в Казани, сообщил собеседник СМИ.

⚡️"Mushroom" from the downed 🇺🇦Ukrainian kamikaze drone that tried to attack the "Shahed-136" production plant in 🇷🇺Tatarstan in the morning pic.twitter.com/tsuqEiiDH1 — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) April 17, 2024

По сообщениям СМИ, взрывы на территории завода произошли около 10:00 утра.

На авиационном и вертолетном заводах Казани прозвучали тревожные сирены, людей эвакуировали. Работа местного аэропорта была временно ограничена из-за угрозы атаки дронов.

Минобороны РФ заявило, что в около 11:20 ПВО сбили беспилотник в Татарстане.

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