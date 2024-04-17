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Видео ⟩ СМИ: Беспилотники атаковали завод в Татарстане, где производят военные самолеты

rus.tvnet.lv
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Фото: Twitter/@Maks_NAFO_FELLA

В среду беспилотники Главного разведывательного управления (ГУР) Минобороны Украины нанесли удар по заводу в Татарстане (Россия), где производятся и ремонтируются бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М, сообщили украинские СМИ.

Целью удара беспилотника стал авиационный завод имени Сергея Горбунова в Казани, сообщил собеседник СМИ.

По сообщениям СМИ, взрывы на территории завода произошли около 10:00 утра. 

На авиационном и вертолетном заводах Казани прозвучали тревожные сирены, людей эвакуировали. Работа местного аэропорта была временно ограничена из-за угрозы атаки дронов.

Минобороны РФ заявило, что в около 11:20 ПВО сбили беспилотник в Татарстане.

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