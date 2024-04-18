В Кенгарагсе из антисанитарных условий забрали четырех детей. У матери - 4,4 промилле

Принимая во внимание опьянение матери и антисанитарные условия, на месте было принято решение изъять младенца у матери. В то же время за невыполнение родительских обязанностей начат административный процесс.

Чтобы убедиться в соответствии условий проживания детей, на следующий день полицейские пришли и к бабушке, у которой живут трое старших детей, и обследовали ее место жительства, где встретили всех троих детей. Кроме того, правоохранители побывали по месту жительства отца младенца, который после обследований в больнице взял на себя опеку над ребенком. В обоих местах условия были удовлетворительными для развития и жизни детей. Ничто не свидетельствовало о том, что бабушка не сможет позаботиться о внуках.