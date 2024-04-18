В Кенгарагсе из антисанитарных условий забрали четырех детей. У матери - 4,4 промилле

В конце прошлой недели муниципальная полиция в рижском микрорайоне Кенгарагс забрала из антисанитарных условий четырех маленьких детей.
Pašvaldības policisti no antisanitāriem apstākļiem Ķengaragā izņem četrus mazus bērnus, turklāt jaunākajam no tiem vien 9 mēneši.— Rīgas pašvaldības policija (@RigasPP) April 18, 2024
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13 апреля сотрудники муниципальной полиции по просьбе Социальной службы прибыли по месту жительства семьи в Кенгарагсе, чтобы убедиться в безопасности детей, условиях проживания и обеспечении основных потребностей. В квартире полицейские встретили женщину, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, а также четырех маленьких детей, младшему из которых всего девять месяцев.
По оценке полиции, в квартире царили антисанитарные условия - грязные, липки полы, немытая посуда, разбросанные окурки, пепел, бумага, остатки еды, открытые бутылки алкоголя, различные вещи и одежда.
В ходе проверки данных полицейские констатировали, что мать лишена права опеки над тремя детей, в свою очередь, младший проживает с ней. В то же время стражи порядка выяснили, что трое старших детей обычно живут у бабушки, которая является их опекуном, однако в конкретные выходные дети приехали в гости к маме.
Женщина была сильно пьяна - алкометр показал 4,4 промилле алкоголя.
Чтобы оценить состояние здоровья детей, на место происшествия был вызван экипаж Службы неотложной медицинской помощи. После проверки медики решили двух старших детей и девятимесячного младенца госпитализировать в медучреждение, а четвертого ребенка доставили к бабушке.
Принимая во внимание опьянение матери и антисанитарные условия, на месте было принято решение изъять младенца у матери. В то же время за невыполнение родительских обязанностей начат административный процесс.
Чтобы убедиться в соответствии условий проживания детей, на следующий день полицейские пришли и к бабушке, у которой живут трое старших детей, и обследовали ее место жительства, где встретили всех троих детей. Кроме того, правоохранители побывали по месту жительства отца младенца, который после обследований в больнице взял на себя опеку над ребенком. В обоих местах условия были удовлетворительными для развития и жизни детей. Ничто не свидетельствовало о том, что бабушка не сможет позаботиться о внуках.
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