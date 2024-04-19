Фото ⟩ "Приятного аппетита!" Эстонка обнаружила неприятную находку в купленной банке грибов

Не так давно в одной из групп в Facebook появился пост, в котором жительница Эстонии рассказала о том, как хотела насладиться вкусными маринованными грибами, а в итоге то, что она обнаружила в банке, полностью отбило у нее аппетит, пишет Rus.Postimees. "Спасибо... Открыла и закрыла", - пишет она.