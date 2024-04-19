Не так давно в одной из групп в Facebook появился пост, в котором жительница Эстонии рассказала о том, как хотела насладиться вкусными маринованными грибами, а в итоге то, что она обнаружила в банке, полностью отбило у нее аппетит, пишет Rus.Postimees. "Спасибо... Открыла и закрыла", - пишет она.
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Фото ⟩ "Приятного аппетита!" Эстонка обнаружила неприятную находку в купленной банке грибов
На прошлой неделе в группе "Книга Жалоб (Эстония)" в Facebook женщина поделилась не самым приятным опытом похода в магазин. "Захотелось грибочков, - пишет она. - Купила в Haabersti Rimi, цена немаленькая - 7 евро. Грибы вообще дороже мяса! Спасибо... Открыла и закрыла".
Жительница Эстонии купила в магазине банку маринованных грибов, а когда захотела отведать закуску, наткнулась на сюрприз. "Может, я наивная, но грибочки бывают червивыми… Приятного аппетита!" - заключила она.