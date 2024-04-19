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Таллиннец начал утро пятницы с танцев на крыше полицейского автомобиля

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Фото: Taavi Sepp

Сегодня утром, 19 апреля, жители одного из районов Таллинна стали свидетелями необычного перформанса. Мужчина забрался на крышу припаркованного автомобиля и решил там немного потанцевать, сообщает Limon.

В группе Facebook "EZ-дуны!" был размещен пост с фотографиями произошедшего.

По словам очевидцев, молодой человек залез на крышу машины и начал танцевать и прыгать. На место была вызвана полиция. Полицейские провели беседу с танцором и отправились опрашивать свидетелей.

Пока полицейских не было, мужчина снова забрался на машину, а после и вовсе решил залезть на служебный автомобиль и попрыгать на нем. Утомившись, он прилег на капот полицейской машины.

Как говорят очевидцы, после возвращения полицейские забрали хулигана с собой.

Фото: Скриншот из социальных сетей

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