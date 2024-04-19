18 апреля на одном из судебных процессов между партией "Для развития Латвии" и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) департамент административных дел Верховного суда (ВС) принял решение в пользу бюро, в результате чего партия должна будет внести в госбюджет незаконное пожертвование в размере 1700 евро.
Партии "Для развития Латвии" придется вернуть в госбюджет незаконное пожертвование в размере 1700 евро
В ВС агентству LETA сообщили, что партия обратилась в суд, попросив отменить решение KNAB, которым ей было поручено перечислить полученные противоправным путем финансовые средства в госбюджет. И Административный районный суд, и Административный окружной суд заявление отклонили. Рассмотрев кассационную жалобу, ВС признал, что есть основания отказать в возбуждении кассационного производства, таким образом спор завершен и вступило в силу решение Административного окружного суда.
Окружной суд в этом деле признал, что источником перечисленных партии 1700 евро не являются финансовые средства самого плательщика - деньги поступили от другого лица с целью перевести их партии. Поскольку плательщик действовал как посредник, были нарушены правила финансирования партий. В связи с этим окружной суд признал, что бюро приняло обоснованное решение о взыскании с партии этих неправомерно полученных финансовых средств и перечислении их в госбюджет.
Отказав в возбуждении кассационного производства, ВС отметил, что правовые нормы четко запрещают лицу финансировать партию путем внесения ей от своего имени финансовых средств, полученных от другого лица на эти цели. Нарушение этих норм констатируется в случае, если какое-либо лицо перечислило партии не свои финансовые средства, а выступило в качестве посредника. Полученные таким образом финансовые средства партия должна зачислять в государственный бюджет.
Суд установил, что сама партия не ставит под сомнение интерпретацию таких правовых норм в кассационной жалобе и ее возражения, по сути, направлены на то, каким образом суд рассматривал обстоятельства дела. По мнению партии, решающее значение следовало придать тому, что другое лицо отрицало заявления посредника. Однако ВС признал, что в конкретном случае окружной суд подверг всесторонней оценке полученные по делу доказательства и обосновал, почему считает достоверными объяснения посредника. Выраженное в кассационной жалобе несогласие с решением суда не свидетельствует о том, что суд при выяснении обстоятельств дела и рассмотрении доказательств допустил нарушения правовых норм.
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