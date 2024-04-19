Партии "Для развития Латвии" придется вернуть в госбюджет незаконное пожертвование в размере 1700 евро

Суд установил, что сама партия не ставит под сомнение интерпретацию таких правовых норм в кассационной жалобе и ее возражения, по сути, направлены на то, каким образом суд рассматривал обстоятельства дела. По мнению партии, решающее значение следовало придать тому, что другое лицо отрицало заявления посредника. Однако ВС признал, что в конкретном случае окружной суд подверг всесторонней оценке полученные по делу доказательства и обосновал, почему считает достоверными объяснения посредника. Выраженное в кассационной жалобе несогласие с решением суда не свидетельствует о том, что суд при выяснении обстоятельств дела и рассмотрении доказательств допустил нарушения правовых норм.