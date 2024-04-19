На линии Саулкрасты задерживаются поезда

Днем в пятницу, 19 апреля, из-за неполадок в системе сигнализации задерживаются поезда на линии Саулкрасты, сообщает Latvijas dzelzceļš (LDz).
В настоящее время LDz работает над устранением повреждений.
Согласно информации, опубликованной Pasažieru vilciens (PV), поезд Рига (15:13) - Саулкрасты (16:13) опаздывает примерно на 42 минуты.
Поезд Саулкрасты (15:15) - Рига (15:59) остановился на станции Вецаки. Ожидаемая задержка составляет примерно 60 минут.
LDz является управляющим общественной железнодорожной инфраструктурой.
Pasažieru vilciens было создано в 2001 году, отделив внутренние пассажирские перевозки от функций, выполняемых LDz. Ранее PV было 100% дочерней компанией Latvijas dzelzceļš, но в октябре 2008 года было преобразовано в государственное предприятие.
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