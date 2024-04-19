Украина разработала дрон, способный поражать цели в Сибири и Мурманске

Источники газеты Bild ранее сообщали, что около десяти производителей беспилотников предложили ВСУ беспилотники с дальностью полета до 2,5 тысяч километров.

Таким образом, Урал, Крайний Север России, а также Сибирь могут оказаться в зоне досягаемости украинских вооруженных сил. Например,

Украинские беспилотники смогут долетать до Мурманской области, где расположены около 80 военных баз, в том числе аэродром Оленья, который является базой стратегических бомбардировщиков, запускающих ракеты по Украине.

На данный момент самым дальним местом, которое смогли поразить украинские силы, является Татарстан, который находится в 1300 километрах от линии фронта.

Атаку осуществил беспилотник UJ-22 украинского производства. Ранее считалось, что его максимальная дальность не превышает 800 километров. Еще один удар нанес беспилотник Aeropract А-22 Flying Fox.

The Economist сообщает, что Украина инвестировала сотни миллионов долларов в дроны дальнего действия, способные атаковать удаленные цели. В настоящее время такие дроны производят "полдюжины компаний", пишет издание.

Источники The Economist утверждают, что украинская программа дронов может быть расширена в ближайшем будущем.

"[Программа] родилась из необходимости - Запад не хочет предоставлять Украине оружие дальнего действия - эта программа подорвала большую часть российской нефтяной и военной инфраструктуры", - сообщили источники.

В то же время США недовольны атаками Украины и призвали Киев прекратить авиаудары по объектам на территории России.

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