Видео ⟩ На Закюсалу вывозили не только снег, но и мусор с улиц Риги

Зритель программы Bez Tabu Марис отмечает, что в мусорной куче можно найти даже дорожные знаки и парковочные барьеры.

"Кто несет ответственность за этот кошмар?" - спрашивает Марис.

По иронии судьбы на пешеходной дорожке висит знак, призывающий не мусорить, напоминающий, что лес - это наше богатство, но пешеходная дорожка засыпана прошлогодним снегом, и по мере его таяния Закюсала покрывается кучей мусора.

"На снимках Google Maps видно, что под кучей снега, собранного на улицах Риги и сваленного на Закюсале, раньше была зеленая зона с проложенной жителями пешеходной дорожкой, но сейчас она тоже засыпана и пройти по ней сложно", - рассказал Марис.

В тающем снегу журналисты насчитали не менее одиннадцати резиновых упоров автомобильных колес, дорожных столбиков и бордюров для регулирования движения.

В Рижской думе не смогли сказать, какова цена одного столбика, но указали, что заключен договор на установку и ремонт элементов дорожного разграничения в Риге - сумма составляет 85,3 тысячи евро. По информации, найденной в Интернете, журналисты программы сделали вывод, что стоимость одного столбика колеблется в пределах 13 евро, а вот "парковочный" барьер стоит от 35 евро!

Муниципалитет выделил средства на восстановление дорожных конструкций. Как только снег на Закюсале полностью растает, территория будет приведена в порядок, в том числе будет собран весь мусор, который там сейчас находится.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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