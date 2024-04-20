После замечаний музыкантов Рижская дума переделает плакаты с нотами гимна Латвии

Портал TVNET обобщил информацию из соцсетей о реакции музыкантов на то, что ноты гимна Латвии на плакате были написаны неправильно. Например, меццо-сопрано Кристине Фреймане обратилась к своим друзьям-музыкантам в Facebook с вопросом о соответствии нот гимна на плакате на рекламном столбе. В комментариях знатоки музыки шутили о том, с какой целью могла быть допущена неточность в нотах.

Отреагировали и другие эксперты сферы, например, Санита Сеяне "тэгнула" своего мужа Андриса Сеянса, который исправил на плакате неточности, так как "не мог равнодушно пройти мимо столь непростительной ошибки в нотной записи".

Как агентству LETA сообщили в самоуправлении, Рижская дума приносит извинения за ошибочную информацию на плакатах и обещает незамедлительно исправить допущенную ошибку. В столичной думе пояснили, что из-за невнимательности она акцептировала непроверенное визуальное решение, которое и было размещено в городской среде.

Размещенные плакаты будут заменены, поэтому сейчас печатаются афиши, в которых ошибки исправлены, пояснили представители думы, поблагодарив рижан за бдительность и указав, что вызвавшее недовольство музыкантов концептуально-визуальное решение разработал Янис Клаучс.

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