В Лиепае из-за горящего мусора эвакуировали около 100 человек

Из общественного здания в Лиепае на площади Карлиса Зале эвакуировали людей из-за горящего мусора, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Пожарные получили вызов около 17 часов. Еще до прибытия VUGD сотрудники охранного предприятия потушили горящий мусор огнетушителем, и около 100 человек были эвакуированы из помещения.
Согласно общедоступной информации, по указанному адресу расположен торговый центр Ostmala.
Всего за сутки в VUGD поступило 39 вызовов: девять - на пожаротушение, 22 - на спасательные работы, а восемь вызовов были ложными.
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