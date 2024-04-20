В Лиепае из-за горящего мусора эвакуировали около 100 человек

Пожарные получили вызов около 17 часов. Еще до прибытия VUGD сотрудники охранного предприятия потушили горящий мусор огнетушителем, и около 100 человек были эвакуированы из помещения.

Согласно общедоступной информации, по указанному адресу расположен торговый центр Ostmala.

Всего за сутки в VUGD поступило 39 вызовов: девять - на пожаротушение, 22 - на спасательные работы, а восемь вызовов были ложными.

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