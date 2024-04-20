Сб, 20.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В Лиепае из-за горящего мусора эвакуировали около 100 человек

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Пожарные
Пожарные Фото: Una Kupruka/LETA

Из общественного здания в Лиепае на площади Карлиса Зале эвакуировали людей из-за горящего мусора, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Пожарные получили вызов около 17 часов. Еще до прибытия VUGD сотрудники охранного предприятия потушили горящий мусор огнетушителем, и около 100 человек были эвакуированы из помещения.

Согласно общедоступной информации, по указанному адресу расположен торговый центр Ostmala.

Всего за сутки в VUGD поступило 39 вызовов: девять - на пожаротушение, 22 - на спасательные работы, а восемь вызовов были ложными.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх