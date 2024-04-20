Палата представителей США готовится одобрить военную помощь Украине на $61 млрд

В Палате представителей номинальное большинство имеют республиканцы, но и там большинство законодателей от обеих партий были готовы поддержать законопроект, если бы он дошел до голосования.

Однако группа республиканцев, выступающих резко против пакета помощи, угрожала сместить спикера палаты Майка Джонсона, если он поставит на голосование этот законопроект. Больше двух месяцев Джонсон выполнял их требование, невзирая на уговоры Джо Байдена и иностранных лидеров.

Однако в среду он поменял позицию, заявив, что намерен поступить правильно, невзирая на последствия.

Голосованию по законопроекту противилась и группа демократов — уже из-за положений о помощи Израилю, ведущему войну в Газе.

В итоге спикер предложил голосовать за помощь Украине, Израилю и Тайваню отдельно. Эту идею поддержали председатели комитетов по вооруженным силам, международным делам, разведке, бюджету и подкомитета по оборонному бюджету Палаты представителей.

После этого президент США Джо Байден заявил, что поддерживает внесенные Майком Джонсоном законопроекты.

Альянс консервативного спикера с демократами

Назначить голосование республиканцу Майку Джонсону помогли голоса демократов. Это крайне нетипично: обычно партия, имеющая в Палате представителей большинство, решает все вопросы организации деятельности палаты только своими голосами: определяет повестку, регламент, избирает спикера и других должностных лиц. Партия меньшинства традиционно голосует против всех этих процедурных решений.