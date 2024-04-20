"Балтийский тигр" или одинокая страна: эксперты обозначили потенциальные сценарии развития Латвии

У Латвии до 2040 года возможны четыре сценария развития - от Латвии как мощного центра стран Балтии до одинокой и изолированной страны, считает недавно созданный аналитический центр Laser, для основания которого объединились известные в Латвии известные представители латвийского бизнеса, сообщает агентство LETA.
В докладе, подготовленном председателем правления аналитического центра, профессором социальных наук Латвийского университета Даунисом Ауэрсом, отмечается, что в последнее десятилетие в европейских странах, в том числе в Эстонии и Литве, наблюдается институционализация стратегического предвидения. Тридцать лет назад ясное видение о будущем государства - в частности, о возвращении Латвии в Европу и западный мир - было и у латвийских политиков, и в обществе. Однако сейчас Латвия выделяется среди других стран тем, что стратегическое прогнозирование в планировании политики государства уже систематически не используется. Чтобы это стимулировать, аналитический центр Laser предлагает латвийским политикам четыре сценария развития, основанных на размерной модели американского ученого Фрэнсиса Фукуямы.
По первому сценарию - "Балтийский тигр" - к 2040 году три страны Балтии образуют международно признанный, инновационный и политически и экономически глубоко интегрированный регион. Страны Балтии создадут новую общую линию обороны на своих восточных границах, углубят существующее сотрудничество в области кибербезопасности и сделают крупные совместные военные закупки. Региональные связи будут институционализированы в еще более глубоком политическом сотрудничестве в рамках существующих структур балтийского сотрудничества - Балтийского совета министров и Балтийской ассамблеи, приоритеты которых будут согласовываться с приоритетами других через постоянные комитеты.
В этом сценарии Латвия, и особенно Рига, как географический центр Балтийского региона больше всего выиграет от более тесных связей между тремя странами. Кроме того, в этом сценарии во всех трех странах было бы введено цифровое голосование на выборах, а все государственные услуги перешли бы в онлайн. "Гармоничное трансграничное сотрудничество и уникальная общая культура, соединяющая языческое и современное", - формулирует свое видение аналитический центр.
Второй сценарий - "Нордическая Латвия" - предполагает, что в 2040 году Латвия станет одной из восьми стран Северной Европы с соответствующей нордической экономической и политической "моделью". Налоговые ставки постепенно сблизятся со скандинавскими странами, а отношение государственных расходов к валовому внутреннему продукту (ВВП) вырастет с 40% ВВП в 2022 году до 50% ВВП в 2040 году. В этом сценарии аналитический центр ожидает, что часть общественности будет настроена скептически, поскольку налоги и цены на различные товары сначала вырастут, но в долгосрочной перспективе экономика начнет ощущать положительный эффект от инвестиций.
В третьем сценарии - "Уставшая Латвия" - страна продолжила бы свой путь развития, и экономика продолжала бы расти, хотя и более медленными темпами, чем в соседних Эстонии и Литве. Объем госуслуг бы вырос, но налоговые ставки остались бы неизменными. Достижения в области здравоохранения, образования и других сферах были бы "неизменно слабыми".
В свою очередь, по четвертому сценарию - "Одинокая Латвия" - в 2040 году страна станет самой авторитарной и международно изолированной из своих балтийских соседей, ЕС заморозит свои финансовые ресурсы, поскольку Латвия будет нарушать верховенство закона, а государственный бюджет будет напряжен из-за расходов на оборону, неблагоприятной демографической пирамиды и необходимости финансировать инфраструктуру и развитие человеческого капитала из ограниченных государственных ресурсов.
На то, какой сценарий будет реализован, влияют десять факторов - пять глобальных и пять местных, отмечает Ауэрс. В список местных факторов входят инновации и использование новых технологий, человеческий капитал, недоверие к политической системе, давление на бюджет и Рига как двигатель развития Латвии в целом. Для развития наилучшего сценария Латвии необходимо быть в числе технологических лидеров хотя бы в некоторых областях, использовать ниши для развития, разумно инвестировать в человеческий капитал, что будет выгодно отдельным людям и обществу в целом, а государственному сектору следует работать более эффективно.
"В Латвии государственные и муниципальные учреждения часто не в состоянии систематически оценивать и улучшать свою работу. Например, один из выводов аудита Госконтроля о господдержке образования взрослых заключается в том, что программы обучения не были целенаправленно спланированы для увеличения человеческого капитала Латвии и производительности рабочей силы и что по меньшей мере 3,6 млн евро можно было бы сэкономить, устранив дублирование функций Государственного агентства занятости (NVA) и Государственного агентства развития образования (VIAA) в проектах образования взрослых. (...) В свою очередь, Банк Латвии отмечает, что есть страны, которые могут выполнять эту более узко определенную функцию государственного управления с меньшими человеческими ресурсами, чем Латвия. В 2022 году в Латвии на 1000 жителей приходилось 33 работника госуправления и обороны. Достигнув среднего соотношения занятости в госуправлении и общей численности населения шести ведущих стран в этой сфере, Латвия могла бы использовать почти на 17 000 работников госуправления меньше, чем в 2022 году", - отмечается в отчете.
Что касается бюджета, то аналитический центр выделяет два основных фактора давления: расходы на оборону и старение населения. Эксперты отмечают, что увеличение стратегических расходов на оборону европейских стран-членов НАТО может помочь предотвратить нападения и, конечно, обойдется дешевле, чем военный конфликт. Но участие людей среднего и старшего возраста в трудовой деятельности можно улучшить, увеличив расходы на здравоохранение и обучение на протяжении всей жизни.
В контексте Риги представители аналитического центра критикуют частое использование политиками столицы в противовес развитию регионов Латвии. "Такой подход препятствует развитию Риги, поскольку вся Латвия только выиграет, если Рига станет конкурентоспособным на международном уровне северным мегаполисом", - считают основатели Laser. В то же время в отчете утверждается, что некоторые преимущества не появятся автоматически, то есть потребуются инвестиции, чтобы обеспечить регионам доступ к "изобилию знаний, сосредоточенных в Риге", но сначала необходимо создать такую творческую концентрацию знаний.
Пять глобальных факторов - это геополитика, "Зеленая сделка", технологическое развитие, упадок демократии, демография и глобальная миграция.
В докладе отмечается, что страны занимают более непримиримые позиции в различных областях, что создает больше конфликтных ситуаций, ЕС решил стать лидером в области экологии и зеленых технологий, что потребует адаптации, но также создаст возможности для развития. В области технологий генерируется все больше данных, которые могут быть использованы для разработки технологий, позволяющих решить многие проблемы, стоящие перед человечеством, такие как повышение производительности труда, борьба с глобальным потеплением и изменением климата. Что касается демократии, то следует отметить, что с 2005 года число стран, в которых ситуация со свободой ухудшается, превысило число стран, в которых она ежегодно улучшается. Что касается демографии, то ожидается, что в 2040 году население мира достигнет 9,2 миллиарда человек и люди с меньшими возможностями будут продолжать искать лучшие условия в других странах.
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