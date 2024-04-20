"Балтийский тигр" или одинокая страна: эксперты обозначили потенциальные сценарии развития Латвии

На то, какой сценарий будет реализован, влияют десять факторов - пять глобальных и пять местных, отмечает Ауэрс. В список местных факторов входят инновации и использование новых технологий, человеческий капитал, недоверие к политической системе, давление на бюджет и Рига как двигатель развития Латвии в целом. Для развития наилучшего сценария Латвии необходимо быть в числе технологических лидеров хотя бы в некоторых областях, использовать ниши для развития, разумно инвестировать в человеческий капитал, что будет выгодно отдельным людям и обществу в целом, а государственному сектору следует работать более эффективно.

"В Латвии государственные и муниципальные учреждения часто не в состоянии систематически оценивать и улучшать свою работу. Например, один из выводов аудита Госконтроля о господдержке образования взрослых заключается в том, что программы обучения не были целенаправленно спланированы для увеличения человеческого капитала Латвии и производительности рабочей силы и что по меньшей мере 3,6 млн евро можно было бы сэкономить, устранив дублирование функций Государственного агентства занятости (NVA) и Государственного агентства развития образования (VIAA) в проектах образования взрослых. (...) В свою очередь, Банк Латвии отмечает, что есть страны, которые могут выполнять эту более узко определенную функцию государственного управления с меньшими человеческими ресурсами, чем Латвия. В 2022 году в Латвии на 1000 жителей приходилось 33 работника госуправления и обороны. Достигнув среднего соотношения занятости в госуправлении и общей численности населения шести ведущих стран в этой сфере, Латвия могла бы использовать почти на 17 000 работников госуправления меньше, чем в 2022 году", - отмечается в отчете.