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Видео ⟩ 50 дронов ВСУ: РФ объявила о масштабной атаке

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РФ объявила о 50 сбитых украинских дронах в восьми регионах
РФ объявила о 50 сбитых украинских дронах в восьми регионах Фото: Euromaidan Press/"X"

В Минобороны России подтвердили, что в ночь на субботу, 20 апреля, системы ПВО сбили над восемью регионами России 50 беспилотников, отправленных украинской армией, сообщает издание "Медуза".

Источники в украинских спецслужбах подтвердили украинскому изданию "Суспильне", что масштабная операция по атаке беспилотников была организована Службой безопасности Украины совместно с Главным управлением разведки Минобороны Украины и Подразделением специальных операций ВСУ.

В результате атаки пострадали три электростанции и один завод по переработке топлива.

В заявлении Минобороны России указывается, что в Белгородской области сбито 26 дронов, в Брянской - десять, в Курской - восемь, в Тульской - два, в Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областях - по одному БПЛА.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дроны поразили объекты в поселках Истобное и Пороз. Два человека погибли в Порозе, а в Истобном никто не погиб.

О сбитых беспилотниках в своих Telegram сообщили также губернаторы Брянской и Курской областей. Брянский губернатор Александр Богомаз утверждает, что в окрестностях города Выгочинска загорелся объект энергетической инфраструктуры.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин утверждает, что на предприятии по переработке топливно-энергетического комплекса в окрестностях города Кардымовска произошел пожар. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о загоревшейся после удара беспилотника электроподстанции в в Малоярославецком районе.

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