Видео ⟩ 50 дронов ВСУ: РФ объявила о масштабной атаке

В Минобороны России подтвердили, что в ночь на субботу, 20 апреля, системы ПВО сбили над восемью регионами России 50 беспилотников, отправленных украинской армией, сообщает издание "Медуза".
Источники в украинских спецслужбах подтвердили украинскому изданию "Суспильне", что масштабная операция по атаке беспилотников была организована Службой безопасности Украины совместно с Главным управлением разведки Минобороны Украины и Подразделением специальных операций ВСУ.
At night a drone attack in multiple regions of Russia was reported. One of the targets of the attack was an oil storage facility in Kardymovo, Smolensk region. 285km from the frontline.— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) April 20, 2024
(54.8797115, 32.4317117) pic.twitter.com/8lVVKVFuYu
В результате атаки пострадали три электростанции и один завод по переработке топлива.
At night a drone attack in multiple regions of Russia was reported. One of the targets of the attack was an oil storage facility in Kardymovo, Smolensk region. 285km from the frontline.— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) April 20, 2024
(54.8797115, 32.4317117) pic.twitter.com/8lVVKVFuYu
В заявлении Минобороны России указывается, что в Белгородской области сбито 26 дронов, в Брянской - десять, в Курской - восемь, в Тульской - два, в Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областях - по одному БПЛА.
A Lukoil oil depot in Smolensk Oblast and several energy infrastructure objects were hit in a night drone attack on Russia— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 20, 2024
Russia's MoD claimed to intercept all 50 drones, but a massive fire has erupted at the depot in Kardymovo https://t.co/cIepAB19PX pic.twitter.com/6FwfsPmHpp
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дроны поразили объекты в поселках Истобное и Пороз. Два человека погибли в Порозе, а в Истобном никто не погиб.
О сбитых беспилотниках в своих Telegram сообщили также губернаторы Брянской и Курской областей. Брянский губернатор Александр Богомаз утверждает, что в окрестностях города Выгочинска загорелся объект энергетической инфраструктуры.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин утверждает, что на предприятии по переработке топливно-энергетического комплекса в окрестностях города Кардымовска произошел пожар. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о загоревшейся после удара беспилотника электроподстанции в в Малоярославецком районе.
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