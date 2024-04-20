Видео ⟩ 50 дронов ВСУ: РФ объявила о масштабной атаке

A Lukoil oil depot in Smolensk Oblast and several energy infrastructure objects were hit in a night drone attack on Russia



Russia's MoD claimed to intercept all 50 drones, but a massive fire has erupted at the depot in Kardymovo https://t.co/cIepAB19PX pic.twitter.com/6FwfsPmHpp — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 20, 2024

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дроны поразили объекты в поселках Истобное и Пороз. Два человека погибли в Порозе, а в Истобном никто не погиб.

О сбитых беспилотниках в своих Telegram сообщили также губернаторы Брянской и Курской областей. Брянский губернатор Александр Богомаз утверждает, что в окрестностях города Выгочинска загорелся объект энергетической инфраструктуры.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин утверждает, что на предприятии по переработке топливно-энергетического комплекса в окрестностях города Кардымовска произошел пожар. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о загоревшейся после удара беспилотника электроподстанции в в Малоярославецком районе.

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