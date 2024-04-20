Латвия отказалась регистрировать однополый брак, заключенный в Дании

Суд первой инстанции отклонил требование однополой пары об отмене принятого в Латвии решения об отказе в регистрации заключенного в Дании браке, говорится в общедоступном решении.
Женщины поженились в Дании в 2021 году, а 11 января 2022 года обратились в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) с просьбой внести об этом факте запись в Регистр физических лиц.
Учитывая, что в Латвии признаются браки только между мужчиной и женщиной, сведения о заключенном браке не были зафиксированы в регистре PMLP. При этом в Управлении заявили, что информация в реестре не препятствует праву женщин на обеспечение и реализацию семейной жизни. Закон о Регистре физических лиц не предусматривает сбор данных о регистрации актов гражданского состояния непризнанных в Латвии браков, подчеркивает PMLP. В реестр не включены все возможные сведения обо всех возможных гражданских отношениях физического лица с другими физическими лицами.
Пара обратилась в Административный районный суд. Женщины аргументировали обращение тем, что каждый имеет право просить защиты своей семьи. По их мнению, семьи однополых партнеров также подпадают под действие статьи 110 Конституции. Эта норма гласит, что "государство защищает и поддерживает брак - союз мужчины и женщины, семью, права родителей и детей".
"Государство не должно без разумных оснований ставить однополые семьи в более невыгодное положение, чем семьи разнополых партнеров, - аргументировали женщины, - то обстоятельство, что в настоящее время в Латвии не существует процедуры регистрации браков однополых пар, заключенных в зарубежных странах, не может препятствовать осуществлению права на семейную жизнь".
В качестве обоснования суд заявил, что выступает против убеждения женщин в том, что таким образом они подвергаются дискриминации из-за своей сексуальной ориентации. "Суд не отрицает, что между созаявителями возможно наличие семейных отношений в рамках первого предложения статьи 110 Конституции, однако такой иск не был выдвинут в рамках данного дела. Учитывая предыдущую судебную практику, дискриминацию по признаку сексуальной ориентации, у суда было бы основание рассмотреть дело, если бы союз созаявителей не был признан семьей. Однако, поскольку созаявители не обращались в администрацию с таким прошением, у суда нет оснований принимать такое решение", - говорится в решении.
Нет оснований считать существующее в разных странах различное понимание понятия брака дискриминационным из-за сексуальной ориентации человека, поскольку сами страны при принятии политических решений имеют право выбирать свое индивидуальное понимание брака, семьи, партнерства и прочих понятий, постановил суд.
Суд также аргументировал свое решение тем, что у государства может быть позитивное обязательство обеспечить юридическое признание однополых семей только в том случае, если фактическое признание таких отношений уже имело место в социальной и правовой реальности страны.
Принимая во внимание изложенное, суд отклонил ходатайства обеих женщин. Решение может быть обжаловано в Административном окружном суде.
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