Латвия отказалась регистрировать однополый брак, заключенный в Дании

"Государство не должно без разумных оснований ставить однополые семьи в более невыгодное положение, чем семьи разнополых партнеров, - аргументировали женщины, - то обстоятельство, что в настоящее время в Латвии не существует процедуры регистрации браков однополых пар, заключенных в зарубежных странах, не может препятствовать осуществлению права на семейную жизнь".

В качестве обоснования суд заявил, что выступает против убеждения женщин в том, что таким образом они подвергаются дискриминации из-за своей сексуальной ориентации. "Суд не отрицает, что между созаявителями возможно наличие семейных отношений в рамках первого предложения статьи 110 Конституции, однако такой иск не был выдвинут в рамках данного дела. Учитывая предыдущую судебную практику, дискриминацию по признаку сексуальной ориентации, у суда было бы основание рассмотреть дело, если бы союз созаявителей не был признан семьей. Однако, поскольку созаявители не обращались в администрацию с таким прошением, у суда нет оснований принимать такое решение", - говорится в решении.

Нет оснований считать существующее в разных странах различное понимание понятия брака дискриминационным из-за сексуальной ориентации человека, поскольку сами страны при принятии политических решений имеют право выбирать свое индивидуальное понимание брака, семьи, партнерства и прочих понятий, постановил суд.

Суд также аргументировал свое решение тем, что у государства может быть позитивное обязательство обеспечить юридическое признание однополых семей только в том случае, если фактическое признание таких отношений уже имело место в социальной и правовой реальности страны.

Принимая во внимание изложенное, суд отклонил ходатайства обеих женщин. Решение может быть обжаловано в Административном окружном суде.

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