"Это двойные стандарты". Зеленский о помощи Запада Израилю

"Политика в целом - это двойные стандарты. В вопросе о защите Украины политика играет важную роль, но, как мы видели, в вопросе о защите Израиля более важен прагматизм. Мы всегда выступали за то, чтобы наши партнеры и союзники должны быть прагматичными – теми, кто понимает, что для обеспечения безопасности Украины необходимо использовать все возможности для усиления защиты неба".

Зеленский подчеркнул, что партнеры Украины должны использовать не только политические и финансовые, но и оборонные инструменты.

"Когда мы в первые дни войны призвали наших союзников защитить небо Украины, нам сказали, что сделать это нельзя, потому что "иначе нас втянут в войну с РФ - вы [Украина] не член НАТО, но мы члены НАТО. Отношения с Израилем исторически были абсолютно прагматичными, им [союзникам] приходилось уничтожать все, что летело на головы израильтян. Хорошо, что это уничтожили и слава Богу, что люди там живы.