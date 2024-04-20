"Это двойные стандарты". Зеленский о помощи Запада Израилю

В интервью бразильским журналистам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сбивание беспилотников, отправленных Ираном в Израиль, следует расценивать как "двойные стандарты", сообщает украинское информационное агентство "УНИАН".
"Политика в целом - это двойные стандарты. В вопросе о защите Украины политика играет важную роль, но, как мы видели, в вопросе о защите Израиля более важен прагматизм. Мы всегда выступали за то, чтобы наши партнеры и союзники должны быть прагматичными – теми, кто понимает, что для обеспечения безопасности Украины необходимо использовать все возможности для усиления защиты неба".
Зеленский подчеркнул, что партнеры Украины должны использовать не только политические и финансовые, но и оборонные инструменты.
"Когда мы в первые дни войны призвали наших союзников защитить небо Украины, нам сказали, что сделать это нельзя, потому что "иначе нас втянут в войну с РФ - вы [Украина] не член НАТО, но мы члены НАТО. Отношения с Израилем исторически были абсолютно прагматичными, им [союзникам] приходилось уничтожать все, что летело на головы израильтян. Хорошо, что это уничтожили и слава Богу, что люди там живы.
Однако это двойные стандарты. В тот момент все забыли, что Израиль не является членом НАТО. Еще раз подчеркиваю, слава Богу, что угроза устранена", - сказал Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что во время сбития иранских беспилотников союзники западных стран "показали всю свою мощь".
Также Зеленский подчеркнул, что российские ракеты неоднократно входили в воздушное пространство Польши. "В воздушном пространство и Польши, и Румынии. Извините, но там никакой реакции не было. Извиняюсь, но это снова показывает двойные стандарты", - сказал Зеленский.
При этом президент Украины подчеркнул, что страны Запада помогают Украине во многом, но "не во всем".
Зеленский также сказал, что "будет аплодировать стоя", если авиация Великобритании, Германии, Польши и Франции или любой другой страны уничтожит летящие в Украину российские ракеты.
Как сообщалось, в ночь на 13 апреля Иран атаковал Израиль сотнями беспилотников и ракет, большая часть которых была перехвачена Израилем и его союзниками.
Иран заявил, что это был ответ на нападение 1 апреля на иранское посольство в Дамаске, в результате которого погибли 16 человек, в том числе два иранских генерала. Тегеран винит в этом ударе Израиль.
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