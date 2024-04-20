"Наше небо снова должно стать безопасным", - отметил Зеленский на видеоконференции с министрами обороны стран НАТО.

"Это полностью зависит от вашего выбора. Выбора, действительно ли жизнь одинаково ценна везде. Выбора, одинаковое ли у вас отношение ко всем партнерам. Выбора, действительно ли мы являемся союзниками", - указал президент Украины. Он отметил, что Украина не сможет защитить себя без западной поддержки.

"Очевидно, что сейчас, пока Россия имеет преимущество в воздухе и может полагаться на террор своих беспилотников и ракет, наши возможности на земле, к сожалению, очень ограничены", - признал Зеленский.

Запланированное на воскресенье голосование Палаты представителей СЩА о выделении Украине военной помощи в размере 61 миллиарда долларов Зеленский назвал "жизненно важным решением". Выделение этой помощи долгое время задерживали законодатели от республиканцев.