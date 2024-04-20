В пятницу, 19 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должна решить, действительно ли она является союзником Украины, и призвал ускорить поставки Киеву очень необходимого оружия, сообщает AFP.
"Наше небо снова должно стать безопасным", - отметил Зеленский на видеоконференции с министрами обороны стран НАТО.
"Это полностью зависит от вашего выбора. Выбора, действительно ли жизнь одинаково ценна везде. Выбора, одинаковое ли у вас отношение ко всем партнерам. Выбора, действительно ли мы являемся союзниками", - указал президент Украины. Он отметил, что Украина не сможет защитить себя без западной поддержки.
"Очевидно, что сейчас, пока Россия имеет преимущество в воздухе и может полагаться на террор своих беспилотников и ракет, наши возможности на земле, к сожалению, очень ограничены", - признал Зеленский.
Запланированное на воскресенье голосование Палаты представителей СЩА о выделении Украине военной помощи в размере 61 миллиарда долларов Зеленский назвал "жизненно важным решением". Выделение этой помощи долгое время задерживали законодатели от республиканцев.
Президент Украины отметил, что Киеву нужно больше систем ПВО, чтобы защищать города Украины и спасать жизни. "Чтобы защищаться, нам нужно еще семь Patriot или похожих систем противовоздушной обороны - это минимальное число. Это может спасти множество жизней и реально изменить ситуацию", - сообщил Зеленский. Он также отметил, что оружие необходимо в ближайшее время.
"В этом году мы не можем ждать, когда будут приняты решения", - добавил он.
Украина зависит от западной военной поддержки, главным образом, американской, чтобы отразить вторжение России.
Западные системы вооружений, такие как ракеты большей дальности, ранее рассматривались как преимущество, позволяющее Украине конкурировать с лучше оснащенной российской армией. Однако Киев жаловался, что обещанные поставки оружия за два года войны часто приходили слишком поздно или в слишком малом количестве, чтобы оказать решающее влияние на поле боя.
Как уже сообщалось, генсек НАТО Йенс Столтенберг после видеоконференции сообщил, что страны альянса поставят Украине больше систем ПВО.
Он отметил, что НАТО "осознала имеющиеся в распоряжении стран альянса возможности", которые можно передать Украине.
Столтенберг сказал, что "несколько союзников взяли на себя конкретные обязательства" направить Украине дополнительное вооружение противовоздушной обороны.
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