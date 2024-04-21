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"Дети на уроках пользуются google translate". Что говорят учителя русских школ Эстонии?

Слева направо: министр образования Кристина Каллас, руководитель перехода на эстонский язык обучения Ингар Дуболазов, советник по коммуникациям министерства образования Анна Тислер-Лаврентьев, директор Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Нина Сытник. Фото: Haridus ja Teadus ministeerium
Анастасия Тидо
, журналист
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Министр образования Эстонии Кристина Каллас и руководитель перевода обучения на эстонский язык Минобразования Ингар Дуболазов начали рабочие поездки в самоуправления, где много русских школ, пишет Rus.Postimees. До начала школьной реформы остались считанные месяцы, поэтому министр и чиновники решили обсуждать с учителями, как идет подготовка к переходу обучения на эстонский язык и что еще можно успеть сделать.

Самоуправления, в которых русских школ много, ожидаемо волнуются, что реализация плана реформы в заданные сроки сомнительна. Власти Нарвы надеялись, что переход обучения на эстонский язык можно будет отложить, но министр образования сообщила, что никто не будет его откладывать.

По словам министра, если 1 сентября школе некого будет поставить перед классом, то директор должен будет уйти с должности. В июле, после окончания экзаменов в школах, кабинет министров будет обсуждать текущее положение вещей и готовность школ к новому учебному году.

О проблемах министр спрашивает лично 

1 и 2 апреля министр образования Кристина Каллас посетила школы в Ида -Вирумаа и встретилась с родителями и учителями в Нарве, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и Кохтла-Ярве. 9 апреля министр и ее команда посетили пять таллиннских школ. 

Встречали столичных чиновников в разных городах очень по-разному: где-то крайне эмоционально, где-то более сдержанно, но уже очевидно, что многим директорам и учителям тревожно. Если в школах Северо-Востока на встречах с министром разыгрывались настоящие драмы с острыми репликами и бурными эмоциями, то в Таллинне такие же мероприятия прошли на редкость спокойно.

Рабочий тур по столичным школам Кристина Каллас и руководитель профильного направления Ингар Дуболазов начали рано. В 8 утра учителя Тынисмяэской реальной школы уже сидели в актовом зале, готовясь задавать вопросы представителям министерства. 

Темп был задан высокий: час беседы в формате "вопрос учителя - ответ министра", затем короткое неформальное общение, совместные селфи министра с учителями и переезд в следующую школу. Кроме директоров на встречах задавали вопросы и высказывались не более пяти учителей, хотя присутствовали обычно человек 30-40.

На встречах с министром образования в школах Таллинна присутствовало много учителей.
На встречах с министром образования в школах Таллинна присутствовало много учителей. Фото: Haridus ja Teadus ministeerium

В одной из школ рядом со мной сидела учительница, которая воспринимала все, что говорила Кристина Каллас, откровенно в штыки. Тем не менее вопрос министру она так и не задала - так всю встречу и проворчала себе под нос.

Один из самых часто звучавших вопросов, который задавали министру, - что же делать в случае самое "черного сценария": 1 сентября учителя нужной квалификации в школе нет, а урок вести надо. Министр объяснила, что подобные сценарии должны быть исключены и для этого уже сейчас нужно активно искать персонал.

По словам Кристины Каллас, на рынке труда есть около трех тысяч человек, которые получили педагогическое образование, но по специальности не работают. Их нужно попытаться вернуть в школы. Объявлений на странице школы в интернете для этого совершенно недостаточно. Один из способов активного поиска - обратиться в рекрутинговое агентство. 

В одной из школ директор описала текущую ситуацию с подготовкой так. В школе три учителя не имеют категории В2 по эстонскому языку, но двое из них уходят на пенсию. Категории С1 пока нет у 20 учителей, но они учатся и намерены сдать экзамен. В школе уже сейчас на эстонском преподают музыку, природоведение и частично математику. На эстонском идет и подготовка дошкольников к первому классу.

"Боже, я же не соответствую уровню преподавателя, оставьте меня в покое!" 

Министр образования Кристина Каллас о своем опыте преподавания на иностранном языке

Тут нужно отметить, что в Таллинне есть и другие школы, которые уже давно ряд предметов преподают на эстонском. Для них переход пройдет значительно легче. Так, в октябре мы писали о том, как готовится к реформе Таллиннская гуманитарная гимназия. 

"Наша гимназия - одна из немногих русских школ, где десятилетиями ряд предметов преподается на эстонском. Сейчас это природоведение, биология, география, искусство и музыка", - рассказала нам директор гимназии Аннелий Юхкама.

Украинские дети и неуверенность учителей

Аннелий Юхкама отмечала в интервью, что очень большая дополнительная нагрузка возникает при обучении детей из Украины, России и Беларуси, которые живут в Эстонии год или около того. "Их мы поддерживаем тем, что природоведение им преподают и на русском языке, потому что их уровень эстонского ниже".

Об этой же проблеме говорили и учителя на встрече с министром образования: очень мало мотивации у украинских детей. Во-первых, многие из них учатся удаленно в украинских школах, поэтому у них повышенная нагрузка. Кроме того, они ждут, что скоро поедут домой, поэтому эстонский им не будет нужен. На все это накладывается стресс, в результате чего нередко приезжие дети не готовы к обучению на эстонском даже частично. 

Среди русскоязычных учеников тоже достаточно много тех, чей уровень знаний эстонского языка крайне низкий. "В гимназии уровень эстонского у детей выше и мотивации учиться значительно больше, - говорит один из учителей на встрече. - Но в основной школе многие упрямятся, язык учить не хотят, а на уроках эстонского пользуются google translate, чтобы понять задание".

Однако дети - только одна сторона процесса. Учителя, даже владеющие эстонским языком, все равно волнуются, что не смогут преподавать так же уверенно, как они делали это на русском. Министр Кристина Каллас поделилась с ними личным опытом перехода на другой язык преподавания. 

Кристина Каллас и Ингар Дуболазов (справа) беседуют с учителями. 
Кристина Каллас и Ингар Дуболазов (справа) беседуют с учителями. Фото: Haridus ja teadus ministeerium

Будучи преподавателем Тартуского университета, Кристина Каллас была вынуждена начать читать лекции на английском языке. Первый год подготовка и сами лекции давались министру с большим трудом. "Боже, я же не соответствую уровню преподавателя, оставьте меня в покое!" - так описывает министр свой опыт перехода на иностранный язык преподавания.

По словам министра, эту стадию просто нужно пройти, через год приходит уверенность, а стресс уходит и наступает нормальная преподавательская рутина. Язык становится достаточно активным, чтобы больше не создавать напряжения. 

"Иногда ожидания родителей бывают  завышены. Многие считают, что после эстонского детского сада их ребенок становится "практически эстонцем". Но лексика ребенка еще не дотягивает до носителя языка".

Руководитель перехода обучения на эстонский язык Ингар Дуболазов

Главное, чтобы ребенок вас понял

Еще один часто звучавший вопрос - как должен работать поддерживающий персонал (tugipersonal), который помогает детям с особыми образовательными потребностями, социальные педагоги, логопеды и так далее. По словам министра, к их работе не предъявляется требование о переходе на эстонский язык при общении с детьми. Задача состоит в том, чтоб ребенок понял такого специалиста, а не учил эстонский язык в процессе.  

В ходе обсуждения детей с особыми образовательными потребностями учителя и представители министерства сошлись во мнении, что сегодня не только у них, но и у всех детей наблюдается сниженная способность к концентрации и ухудшение способности к функциональному чтению.

Если двадцать лет назад ребенок мог сосредоточиться на выполняемой задаче в течение двадцати минут, то сегодня уже через две-три минуты внимание учеников рассеивается. Что с этим делать - пока непонятно. Возможно, решением могли бы стать второй учитель в классе или классы с меньшим количеством учеников, что позволило бы педагогам уделять каждому ребенку больше внимания. 

Условия труда - ключевой вопрос для учителя

И Министерство, и местные самоуправления отдают себе отчет, что успех реформы практически полностью зависит от успешного привлечения в школу и удержания в ней специалистов с хорошей подготовкой. Привлечь людей в школы можно только хорошими условиями труда, поэтому министр уделила этому много внимания.

По словам Кристины Каллас, одна из важных задач, которые сейчас решает министерство совместно с профсоюзом работников сферы образования - определение круга обязанностей учителя. Министр привела в качестве примера Финляндию, где профессия учителя очень популярна и молодежь идет в школы. При этом уровень зарплаты финского учителя в сравнении со средней по стране не очень высок. 

Министр образования Кристина Каллас в Таллиннской Тынисмяэской реальной школе
Министр образования Кристина Каллас в Таллиннской Тынисмяэской реальной школе Фото: Haridus ja teadus ministeerium

Тем критическим фактором, который делает учительский труд привлекательным, в Финляндии стало четкое разделение обязанностей учителя и управленческого персонала.

В Эстонии учитель не только преподает предмет и готовится к урокам, но и организовывает экскурсии, школьные мероприятия, общается с родителями и делает массу работы, которая не связана непосредственно с обучением. Финская школа для иных обязанностей нанимает специальный персонал. 

По этому пути следует пойти и Эстонии, если мы хотим, чтобы работа педагога стала привлекательной. Сегодня государство не определяет количество контактных часов, которые входят в учительскую нагрузку, так как школы очень разные. Где-то в классе сидит три ученика, а где-то тридцать, поэтому школа сама регулирует контактную нагрузку.

Однако, вопрос качественного содержания учительской нагрузки должен быть решен так, чтобы в обязательную учительскую ставку не входили лишние виды обязанностей.

Также реформа обучения непременно должна включать качественно другое общение школы и родителей. По словам Ингара Дуболазова, необходима будет такая вещь, как "управление родительскими ожиданиями". Это означает, что учитель должен объяснять родителям, как продвигается процесс перехода, какой темп перехода является для ребенка нормальным и естественным и чего можно ждать.

"Иногда ожидания родителей бывают сильно завышенными. Например, многие считают, что после эстонского детского сада их ребенок становится "практически эстонцем". Но это не так! Лексика такого ребенка после садика все равно не дотягивает до носителя языка".

Дуболазов говорит, что родителям, ребенок которых начал учиться на эстонском, следует объяснять, что эстонский придет, но, возможно, немного позже, чем хотелось бы родителям. Не нужно торопиться и переживать. Иногда ребенок может целый год молчать, но это не значит, что он не учит. Его обрабатывает язык и хорошее им владение придет естественным образом. 

Школьная реформа опоздала на 30 лет

Принципиальное решение о переходе на эстоноязычное обучение во всех школах Эстонии было принято Рийгикогу еще в 1993 году. В 2000 году в качестве компромиссного варианта для неэстонских школ был предложен обязательный объем обучения на эстонском языке на уровне 60% от учебной программы.

Как показал тогдашний интеграционный мониторинг, оценки эффективности этой частичной реформы оказались в подавляющем большинстве негативными. Полный переход на эстоноязычное образование на всех уровнях, начиная с дошкольного, запланирован решением правительства на 2024-2030 годы.

5 марта 2024 года были представлены результаты мониторинга интеграции эстонского общества. Результаты исследования говорят, что неэстонцы относятся к реформе образования более настороженно и пессимистично, но поддержка реформы в обществе растет, а идея чисто русской школы поддержкой не пользуется.

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