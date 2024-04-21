"Дети на уроках пользуются google translate". Что говорят учителя русских школ Эстонии?

Рабочий тур по столичным школам Кристина Каллас и руководитель профильного направления Ингар Дуболазов начали рано. В 8 утра учителя Тынисмяэской реальной школы уже сидели в актовом зале, готовясь задавать вопросы представителям министерства.

Темп был задан высокий: час беседы в формате "вопрос учителя - ответ министра", затем короткое неформальное общение, совместные селфи министра с учителями и переезд в следующую школу. Кроме директоров на встречах задавали вопросы и высказывались не более пяти учителей, хотя присутствовали обычно человек 30-40.

На встречах с министром образования в школах Таллинна присутствовало много учителей. Фото: Haridus ja Teadus ministeerium

В одной из школ рядом со мной сидела учительница, которая воспринимала все, что говорила Кристина Каллас, откровенно в штыки. Тем не менее вопрос министру она так и не задала - так всю встречу и проворчала себе под нос.

Один из самых часто звучавших вопросов, который задавали министру, - что же делать в случае самое "черного сценария": 1 сентября учителя нужной квалификации в школе нет, а урок вести надо. Министр объяснила, что подобные сценарии должны быть исключены и для этого уже сейчас нужно активно искать персонал.