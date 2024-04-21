"В чем смысл появления младенца на сцене?" Люди обсуждают необычное объявление театра "Дайлес"

Актриса Дарта Даневича свое отношение к идее коллег выразила четко: не может быть, что театр что-то придумал - это скорее ловушки соцслужб!

"Я верю, что это акция в сотрудничестве с социальной службой, которая зафиксирует всех подавших заявки молодых мамочек и пригласит на "разговор" :)"

Es ticu, ka tā ir akcija sadarbībā ar sociālo dienestu, kas piefiksēs visas pieteikušās jaunās māmiņas un uzaicinās uz "sarunu":) — Dārta Daneviča (@darta_avant) April 20, 2024

В свою очередь в комментариях в Facebook понимания больше. Некоторые комментаторы, впрочем, мягко говоря, удивлены идеей театра: "Нужно быть чокнутым родителем, чтобы пятимесячного ребенка таскать по вечерам за пределами дома, в чужом месте, не давать спокойно спать. И после этого удивляться, почему нервозный, не спит, орет".

Однако некоторые комментаторы считают: для мамы поставить пятимесячного ребенка на сцену - прекрасное развлечение, в свою очередь для самого ребенка - прекрасное начало карьеры.

"Кто хочет, подавайте заявку! Это будут позитивные и единоразовые воспоминания мамы о своем ребенке на всю жизнь. И возможно, начало карьеры уже с раннего детства".

"Чего там думать, пусть идут, пробую, верю, что все будут улыбаться в тот момент, мама сможет передохнуть, отключиться. Вперед!"

Прозвучал и такой вопрос: "А если ребенка в тот момент театр совсем не интересует и есть другие приоритеты?

Ну что бебик поймет в театре и карьеры? Каждая мама же лучше знает, что нужно ее ребенку. На этом и остановимся.

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