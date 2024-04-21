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"В чем смысл появления младенца на сцене?" Люди обсуждают необычное объявление театра "Дайлес"

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Младенец
Младенец Фото: Onjira Leibe/Shutterstock

Театр "Дайлес" в соцсетях опубликовал объявление - для спектакля разыскивается девочка возрастом примерно пять месяцев. Интересно, что в Facebook и Instagram под объявлением театра в комментариях в основном "затэганы", очевидно, молодые родители. В свою очередь в Х, где театр объявление вообще не публиковал, развернулась горячая дискуссия.

"Театр "Дайлес" ищет самую молодую актрису.

В театре ставится новая постановка и в ней есть небольшой эпизод, в котором к актерам на сцене присоединяется совсем маленький ребенок, возрастом примерно до пяти месяцев".

С одной стороны, пока это не наш ребенок - какое нам дело?

"У меня нет ни малейшего понятия, что это за постановка и какая там роль у ребенка. Если родители хотят, абсолютно без стресса!"

С другой стороны...

"Уровень шума, иммунитет, стресс, такие вещи нельзя отрицать.

У кроликов есть правила содержания, а у человеческих детей нет?"

Конечно, может подумать - чем же участие в спектакле будет хуже далеких путешествий, в которые родители имеют свойство отправляться вместе с совсем маленькими детьми?

Однако многим непонятно: в чем смысл появления младенца на сцене?

"У путешествий хотя бы какая-то цель есть. Какая цель у появления младенца на сцене? Особенно, если в отличие от фильма, где действительно снимают пару эпизодов и все, театральное представление - не единоразовое мероприятие".

В замешательстве даже люди, работающие в киноиндустрии.

"Нужно признать, это очень необычно. Сейчас настолько хорошие куклы, что, если не снимать ничего вблизи, то какой в этом смысл? Кино максимально использует кукол, а если нужен крупный план, договариваются, что приезжают сниматься в часы бодрствования, съемочная группа минимальная, все тихо, спокойно. А не театральный setting".

"Кстати, почему нужна именно "актриса"? Бебика голого показывать будут? Потому что в таком возрасте девочку отмальчика отличить особо нельзя.

В кино мы стараемся максимально избегать младенцев и животных. Если младенец, то максимально снимаем и мамы руки крупным планом, так как не видно, кто держит ребенка". 

Многим объявление не показалось чем-то сумасшедшим, и люди отмечают родителей знакомых малышей – тащите детей в театр!

"Да, там слишком много красных флажков, но на FB и IG люди "тэгают" других молодых родителей, ну камон".

Хорошее ли это решение? Это, конечно, вопрос к самим родителем. Потому что младенец вряд ли может принять решение.

"Однако это есть и остается негуманным. Ребенок не реквизит.

Театр - поэтому и театр, что там изображают.

Ждем скоро родов "а-ля натюрель" на сцене?"

Актриса Дарта Даневича свое отношение к идее коллег выразила четко: не может быть, что театр что-то придумал - это скорее ловушки соцслужб!

"Я верю, что это акция в сотрудничестве с социальной службой, которая зафиксирует всех подавших заявки молодых мамочек и пригласит на "разговор" :)"

В свою очередь в комментариях в Facebook понимания больше. Некоторые комментаторы, впрочем, мягко говоря, удивлены идеей театра: "Нужно быть чокнутым родителем, чтобы пятимесячного ребенка таскать по вечерам за пределами дома, в чужом месте, не давать спокойно спать. И после этого удивляться, почему нервозный, не спит, орет".

Однако некоторые комментаторы считают: для мамы поставить пятимесячного ребенка на сцену - прекрасное развлечение, в свою очередь для самого ребенка - прекрасное начало карьеры.

"Кто хочет, подавайте заявку! Это будут позитивные и единоразовые воспоминания мамы о своем ребенке на всю жизнь. И возможно, начало карьеры уже с раннего детства".

"Чего там думать, пусть идут, пробую, верю, что все будут улыбаться в тот момент, мама сможет передохнуть, отключиться. Вперед!"

Прозвучал и такой вопрос: "А если ребенка в тот момент театр совсем не интересует и есть другие приоритеты?

Ну что бебик поймет в театре и карьеры? Каждая мама же лучше знает, что нужно ее ребенку. На этом и остановимся.

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