"В чем смысл появления младенца на сцене?" Люди обсуждают необычное объявление театра "Дайлес"

Театр "Дайлес" в соцсетях опубликовал объявление - для спектакля разыскивается девочка возрастом примерно пять месяцев. Интересно, что в Facebook и Instagram под объявлением театра в комментариях в основном "затэганы", очевидно, молодые родители. В свою очередь в Х, где театр объявление вообще не публиковал, развернулась горячая дискуссия.
"Театр "Дайлес" ищет самую молодую актрису.
В театре ставится новая постановка и в ней есть небольшой эпизод, в котором к актерам на сцене присоединяется совсем маленький ребенок, возрастом примерно до пяти месяцев".
Dailes teātris meklē visjaunāko aktrisi 👶— Ingrīda Avotiņa (@Ingrida_Avotina) April 20, 2024
Teātrī top jauniestudējums un tajā ir neliela epizode, kurā uz skatuves aktieriem pievienojas pavisam mazs bērniņš, aptuveni līdz 5 mēnešus vecs. #SekoDailei @daile_lv ❤️ pic.twitter.com/ALTJ0pHc7O
С одной стороны, пока это не наш ребенок - какое нам дело?
"У меня нет ни малейшего понятия, что это за постановка и какая там роль у ребенка. Если родители хотят, абсолютно без стресса!"
Man nav ne jausmas kas par lugu un kāda tur loma bērnam. Ja vecāki vēlas, pilnīgi bez stresa!— Kristaps (@atheist_from_lv) April 20, 2024
С другой стороны...
"Уровень шума, иммунитет, стресс, такие вещи нельзя отрицать.
У кроликов есть правила содержания, а у человеческих детей нет?"
trokšņu līmenis, imunitāte, stress, tādas lietas nu gan vajadzētu noliegt.— Māra Treiberga (@jenuufa) April 20, 2024
trušiem ir labturības notiekumi, cilvēkbērnam nav?
Конечно, может подумать - чем же участие в спектакле будет хуже далеких путешествий, в которые родители имеют свойство отправляться вместе с совсем маленькими детьми?
Šodienas cepiens. pic.twitter.com/IXEW3BKiU2— Kristaps (@atheist_from_lv) April 20, 2024
Однако многим непонятно: в чем смысл появления младенца на сцене?
"У путешествий хотя бы какая-то цель есть. Какая цель у появления младенца на сцене? Особенно, если в отличие от фильма, где действительно снимают пару эпизодов и все, театральное представление - не единоразовое мероприятие".
Ceļojumam vismaz kāds mērķis ir. Kāds mērķis ir zīdaiņa uzdabūšanai uz skatuves? Ir īpaši, ja atšķirībā no filmas, kur tiešām pāris epizodes nofilmē un viss, teātra izrāde nav vienreizējs pasākums. 🤷🏽♀️— Ilze Islandē (@IslandeMamma) April 20, 2024
В замешательстве даже люди, работающие в киноиндустрии.
"Нужно признать, это очень необычно. Сейчас настолько хорошие куклы, что, если не снимать ничего вблизи, то какой в этом смысл? Кино максимально использует кукол, а если нужен крупный план, договариваются, что приезжают сниматься в часы бодрствования, съемочная группа минимальная, все тихо, спокойно. А не театральный setting".
Jāatzīst, ka ļoti īpatnēji. Tagad ir tik labas zīdaiņu lelles, ka, ja nefilmē neko tuvplānā, kāda šim ir jēga? Kino maksimāli izmanto lelles, bet ja vajag tuvplāni, izkārto, ka atbrauc filmēties savā nomoda laikā, minimāla komanda, viss kluss, mierīgs. Nevis teātra setting.— Inga Zeile (@ingedenize) April 20, 2024
"Кстати, почему нужна именно "актриса"? Бебика голого показывать будут? Потому что в таком возрасте девочку отмальчика отличить особо нельзя.
В кино мы стараемся максимально избегать младенцев и животных. Если младенец, то максимально снимаем и мамы руки крупным планом, так как не видно, кто держит ребенка".
Piedevām, kāpēc vajag tieši “aktrisi”? Bēbi pliku rādīs? Jo tajā vecumā nevar īsti atšķirt meiteni no puikas.— Inga Zeile (@ingedenize) April 20, 2024
Kino cenšamies maksimāli izvairīties no zīdaiņiem un dzīvniekiem. Ja zīdainis, tad maksimāli filmējam arī mammai rokās tuvplānus, jo neredz, kas bērnu tur.
Многим объявление не показалось чем-то сумасшедшим, и люди отмечают родителей знакомых малышей – тащите детей в театр!
"Да, там слишком много красных флажков, но на FB и IG люди "тэгают" других молодых родителей, ну камон".
Jap,tur ir pārāk daudz sarkano karodziņu,bet fb un ig cilvēki tago iekšā citus jaunos vecākus,nu cmon— LINDA (@lindahaka) April 20, 2024
Хорошее ли это решение? Это, конечно, вопрос к самим родителем. Потому что младенец вряд ли может принять решение.
"Однако это есть и остается негуманным. Ребенок не реквизит.
Театр - поэтому и театр, что там изображают.
Ждем скоро родов "а-ля натюрель" на сцене?"
Tomēr tas ir un paliek nehumāni. bērns nav rekvizīts.— Māra Treiberga (@jenuufa) April 20, 2024
teātris tāpēc ir teātris, ka tur tēlo.
drīz jau dzemdēs al naturel uz skatuves?
Актриса Дарта Даневича свое отношение к идее коллег выразила четко: не может быть, что театр что-то придумал - это скорее ловушки соцслужб!
"Я верю, что это акция в сотрудничестве с социальной службой, которая зафиксирует всех подавших заявки молодых мамочек и пригласит на "разговор" :)"
Es ticu, ka tā ir akcija sadarbībā ar sociālo dienestu, kas piefiksēs visas pieteikušās jaunās māmiņas un uzaicinās uz "sarunu":)— Dārta Daneviča (@darta_avant) April 20, 2024
В свою очередь в комментариях в Facebook понимания больше. Некоторые комментаторы, впрочем, мягко говоря, удивлены идеей театра: "Нужно быть чокнутым родителем, чтобы пятимесячного ребенка таскать по вечерам за пределами дома, в чужом месте, не давать спокойно спать. И после этого удивляться, почему нервозный, не спит, орет".
Однако некоторые комментаторы считают: для мамы поставить пятимесячного ребенка на сцену - прекрасное развлечение, в свою очередь для самого ребенка - прекрасное начало карьеры.
"Кто хочет, подавайте заявку! Это будут позитивные и единоразовые воспоминания мамы о своем ребенке на всю жизнь. И возможно, начало карьеры уже с раннего детства".
"Чего там думать, пусть идут, пробую, верю, что все будут улыбаться в тот момент, мама сможет передохнуть, отключиться. Вперед!"
Прозвучал и такой вопрос: "А если ребенка в тот момент театр совсем не интересует и есть другие приоритеты?
Ну что бебик поймет в театре и карьеры? Каждая мама же лучше знает, что нужно ее ребенку. На этом и остановимся.
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