Назначенный оккупантами "губернатор" города Михаил Развожаев указал, что российская армия отбила атаку на корабль в Севастополе на Северной стороне, пишет "Медуза".

⚡️ Russian ship attacked in Sevastopol



The occupation governor said that a missile was allegedly shot down. pic.twitter.com/rG9GHWb2JS — NEXTA (@nexta_tv) April 21, 2024

По словам Развожаева, военные отбили атаку противокорабельной ракеты, в результате падения обломков начался небольшой пожар, который оперативно был потушен. Название корабля он не уточнил.

Публично доступная информация свидетельствует, что на час был закрыт Крымский мост, взрывы были слышны в порту Севастополя. Очевидцы в местных пабликах сообщили о "густом дыме".

"Власти" оккупированного Крыма объявили ракетную опасность. Очевидцы на Северной стороне наблюдали ехавшие в сторону бухты пожарные машины. Они, вероятно, следовали в сторону Сухарной бухты или бухты Голландия.

Позднее спикер военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук предупредил, что "инциденты", подобные пожару после ракетной атаки на корабли в Севастополе будут и дальше происходить на объектах российской военной инфраструктуры в Крыму.

Ответственность за атаку Вооруженные силы Украины на себя пока не брали. В Минобороны России атаку не комментировали.

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