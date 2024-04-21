Мужчина и женщина обвиняются в том, что они в группе лиц по предварительному сговору с целью реализации приобрели и хранили 94,4 грамма высушенной марихуаны.

Мужчину приговорили к лишению свободы на три года и пять месяцев, а женщину на три года с пробационным надзором. Кроме того, мужчина призван к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотических веществ без цели реализации.

Согласно полученным доказательствам и указанному в обвинении, обвиняемые с целью реализации приобрели вышеупомянутые наркотические вещества и хранили по месту жительства в Дундаге упакованными в полимерные пакетики, пока их не нашла и не изъяла полиция.

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