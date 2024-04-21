Видео ⟩ Латвийские "журналисты" посещали "пресс-туры" на оккупированных территориях Украины

После публикации в соцсетях, YouTube и на фейковых сайтах, копирующих крупные печатные издания западных стран, они перехватываются пророссийскими активистами в Telegram, а также российской пропагандой и воспроизводятся на других каналах.

Джошуа Яффа, журналист самого влиятельного американского СМИ The New Yorker, который прожил в России 10 лет, знает русский язык и теперь регулярно сообщает о вторжении России в Украину, на этой неделе ненадолго приехал в Ригу.

Он советует не переоценивать влияние такого рода российской пропаганды. Но его задача - влиять на тех, кто уже думает так же, как гласят послания, распространяемые Кремлем. Поэтому это мощное информационное оружие.

"Пропаганда никогда не создает сообщения на пустом месте. Она эксплуатирует аудиторию, которая подсознательно хочет верить в определенную версию реальности из-за истории, культурной травмы, политики или чего-то еще. И пропаганда просто дает этот, скажем так, фиговый листок, оправдание, возможность людям верить в такое. Поэтому я думаю, что не хочу снова игнорировать важность пропаганды. Но гораздо важнее, интереснее, на мой взгляд, взглянуть на более глубокие причины. Почему эти люди хотят, почему им необходимо так думать? Зачем им эта предполагаемая "правда"?