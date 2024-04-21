Видео ⟩ Латвийские "журналисты" посещали "пресс-туры" на оккупированных территориях Украины

Журналисты из Латвии, Литвы, Франции, Германии и ряда других западных стран узнали, как Кремль на оккупированных территориях Украины "оказывает гуманитарную помощь", "восстанавливает дома" и "заботится о людях". И насколько местные жители "рады, что их включили в состав России". Подобные сфабрикованные истории пытаются преподнести спецслужбы РФ, организуя поездки якобы журналистов из западных стран, сообщает Nekā personīga.
Журналист TV3 Янис Кревиц рассказывает: "Российские службы безопасности и Министерство обороны организуют так называемые "пресс-туры" на оккупированные РФ территории Украины. Туда едут различные пророссийские активисты из западных стран. Их задача - оправдать действия России, рассказывать про гуманитарную помощь и создать впечатление, что люди с Запада думают так же, как и Россия".
Практически всех приехавших "западных журналистов" можно считать пророссийскими активистами со стажем, переквалифицировавшимися на создание контента для соцсетей, YoTube и других платформ.
17 июля 2022 года среди них был бывший депутат Рижской думы от "Согласия" Руслан Панкратов. Именно в рамках такого "пресс-тура", организованного российскими спецслужбами, он посетил оккупированные города Запорожской области Украины.
На видео видно, как он принимает участие в пресс-конференции оккупационного "руководства", где СМИ рассказывали о "референдуме" о присоединении оккупированных городов к России.
Спустя несколько недель Панкратов был задержан по подозрению в поддержке преступлений, совершенных Россией против Украины, и нарушении международных санкций. В настоящее время Панкратов сбежал в Россию, поскольку суд освободил его из-под стражи.
"Пресс-туры" же сейчас продолжаются с новой силой. Организаторы поездок отобрали группу из нескольких десятков человек из США, Финляндии, Германии, Нидерландов, Исландии, Франции, Латинской Америки, которых периодически вывозят на оккупированные территории - всего около сорока.
Видео: Сюжет передачи Nekā personīga (на латышском языке)
Стефанов работает на пропагандистском портале Sputniknews, а также создает собственный контент для YouTube и Telegram-канала "Шпроты в изгнании", где говорится о преследовании русских в странах Балтии, русофобии и фашизме. Вместе с ним в туры ездит сбежавший в Беларусь житель Литвы Эдикас Ягелавичюс. До этого он был известен в Литве как пророссийский активист.
В свою очередь, Андрей Андронов является выходцем из эстонской ячейки кремлевской организации "Ночной дозор". Он также посещал "пресс-туры" на оккупированные территории. В прошлом году эстонские службы задержали Андронова, обвинив его в деятельности, направленной против Эстонской Республики. Еще в ноябре Владимир Линдерман распространил среди своих сторонников в Telegram-канале призыв собрать деньги в поддержку Андронова.
Поездки организуются под контролем российских спецслужб. Предварительно все практические вопросы обсуждаются в закрытых группах в Telegram. Туда же в дальнейшем должны быть отправлены отчеты и материалы. Поездка для участников оплачивается в зависимости от влияния и узнаваемости каждого. В основном это 1000 евро за 5-дневное посещение.
Кроме того, предоставляются видео, фото и информация с дронов, которые необходимо распространить в своих публикациях.
После публикации в соцсетях, YouTube и на фейковых сайтах, копирующих крупные печатные издания западных стран, они перехватываются пророссийскими активистами в Telegram, а также российской пропагандой и воспроизводятся на других каналах.
Джошуа Яффа, журналист самого влиятельного американского СМИ The New Yorker, который прожил в России 10 лет, знает русский язык и теперь регулярно сообщает о вторжении России в Украину, на этой неделе ненадолго приехал в Ригу.
Он советует не переоценивать влияние такого рода российской пропаганды. Но его задача - влиять на тех, кто уже думает так же, как гласят послания, распространяемые Кремлем. Поэтому это мощное информационное оружие.
"Пропаганда никогда не создает сообщения на пустом месте. Она эксплуатирует аудиторию, которая подсознательно хочет верить в определенную версию реальности из-за истории, культурной травмы, политики или чего-то еще. И пропаганда просто дает этот, скажем так, фиговый листок, оправдание, возможность людям верить в такое. Поэтому я думаю, что не хочу снова игнорировать важность пропаганды. Но гораздо важнее, интереснее, на мой взгляд, взглянуть на более глубокие причины. Почему эти люди хотят, почему им необходимо так думать? Зачем им эта предполагаемая "правда"?
Конечно, я видел репортажи, снятые на оккупированных территориях Украины. Они, кажется, не журналисты... Мне кажется очевидным, что Россия заинтересована представить свою оккупацию как нечто позитивное, что она играет положительную роль в развитии этих территорий. Для меня эти нарративы очевидны".
Через три недели Москва будет отмечать 9 мая, которое также послужило для Кремля инструментом объединения соотечественников во всем мире. Из-за кровавых событий в Украине публичные торжества не будут возможны во многих частях Европы. Поэтому созданный под эгидой МИД РФ "Координационный совет всероссийских соотечественников" написал и опубликовал документ с рекомендациями, как правильно отмечать 9 мая.
Рекомендуется поделиться этим контентом в соцсетях, чтобы соотечественники почувствовали друг друга и выразили лояльность Кремлю. Так, к примеру, рекомендуется провести акцию "Флаги Победы". Их нужно повесить у себя дома, сфотографировать и выложить в соцсети с тегом #деньпобеды. Аналогичным образом предлагается провести акцию "Окна Победы" - окна квартир и домов должны быть украшены символами "Дня Победы" - георгиевскими лентами, звездами, фотографиями ветеранов. Украшенные окна необходимо сфотографировать и опубликовать фото в социальных сетях с тегом #деньпобеды.
С 30 апреля по 12 мая должна быть реализована акция "Смена аватара в соцсетях". Людей призывают размещать вместо фотографий в профилях портреты ветеранов войны. Тем соотечественникам, которые не могут принять участие в марше "Бессмертный полк", который перед началом полномасштабного вторжения РФ также проводился в Латвии, советуют постараться соблюдать запреты властей. И, например, провести шествие где-нибудь в помещении.
Также особенно рекомендуется организовать "Субботники" на мемориальных объектах Красной армии.
В рамках акции "Бессмертный автополк" соотечественникам за рубежом предлагают украсить свои автомобили символами "победы", а фотографии ветеранов рекомендуют наклеивать только на чистые автомобили.
Затем в девять часов вечера должна быть проведена акция "Свеча памяти", когда соотечественники должны зажечь поминальную свечу в окнах своих домов и встать рядом с ней. В это же время следует сходить к памятным местам и памятникам периода оккупации и светить в небо фонариками. Название акции - "Лучи победы".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!