Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля: пора выбираться из черной полосы - впереди просвет!

Так уж вышло, что апрель оказался сложным с астрологической точки зрения месяцем. Пришла пора узнать, какой будет его последняя неделя, и наконец выбраться из черной полосы и начать новую жизнь.
26 апреля Меркурий перестанет быть ретроградным, что благотворно скажется на всех без исключения сферах жизни. Эта неделя будет полна надежд, просвета, оптимизма, обещают астрологи DailyHoro. Старайтесь обходить стороной энергетически опасных людей, чтобы не заражаться лишний раз негативными эмоциями. Это время, когда нужно настраиваться на лучшее, чтобы в вашей жизни было больше хорошего.
Овен
Необычные решения - золотая жила для Овнов в период с 22 по 28 апреля. Творческий настрой - лучший выбор для представителей почти всех профессий. Что касается любви, то повезет и тем, кто сейчас пока в свободном плавании, и тем, кто уже давно занят. Главное - не бояться менять обстановку вокруг себя. Это поможет перестать скучать и бояться неудач. Более того, в любви неудач не бывает априори - бывает лишь опыт.
Телец
Многие приятные вещи произойдут с Тельцами именно сейчас, особенно в конце недели. Это означает, что Тельцы с легкость смогут решить все возможные конфликты - как внутренние, так и внешние. Тельцам стоит нести ответственность за соблюдение порядка в доме. Речь идет не только об уборке, но также и о поддержании эмоционального равновесия, мира между близкими.
Близнецы
Если у Близнецов будут какие-то проблемы, то сейчас лучше не рассказывать о них друзьям или близким. Не стоит этого делать, потому что люди могут насоветовать кучу неправильного, но не со зла. Еще вести о неурядицах могут дойти до врагов, и вот тут у Близнецов могут начаться огромные проблемы. Люди могут быть заносчивыми по отношению к Близнецам, но это изменится 26 апреля.
Рак
Ракам нужно держать в узде свой характер. Необходимо победить даже толику зависти в себе. На этой неделе может случиться нечто такое, что заставит испытать подобные чувства в полной мере. Вселенная будет проверять Раков на прочность, поэтому нужно готовиться к борьбе с собой. Чтобы избежать неприятностей, потребуется проявить максимальную осторожность в начале недели.
Лев
Для Львов пришла пора идти в будущее, перестав копаться в прошлом. Они могли застрять в прошедшем времени в последние пару недель, но сейчас смогут вырваться из этой клетки. Опасный период продолжится, но благоприятное влияние Меркурия начнется раньше 26 апреля - в четверг или даже в среду. Сейчас важно активизировать все свои внутренние ресурсы. Неделя очень важна и является переходным периодом.
Дева
Девам стоит оставаться самими собой и ни в коем случае себе не изменять. Важно продолжать движение вперед, несмотря на трудности. Сдаваться сейчас нельзя. Так как триумф близок. Из-за динамики могут возникнуть проблемы со здоровьем, что неприемлемо в такой период, располагающий к работе. Что касается любви, то многим Девам придется самостоятельно решать все проблемы, причем за двоих сразу.
Весы
Это будет очень сложная неделя, но если Весы смогут сохранить мужество в семейных и любовных делах, то ближе к выходным получат особый приз. Всем, кто пока не в отношениях, можно расслабиться и сфокусироваться на себе. В конце недели любовная совместимость снова повысится по отношению ко всем знакам Зодиака. На выходных можно попробовать сделать серьезные шаги в любви.
Скорпион
Изменить свою жизнь к лучшему быстрее получится у Скорпионов, которые смогут признать свою слабость или беспомощность в определенных вопросах. Если представители данного знака смогут признать наличие проблемы, это станет первым шагом на новом правильном пути. Важно быть к себе требовательными, но без лишнего энтузиазма, дабы не перегореть. В конце недели следует заняться учебой, получением опыта, знаний.
Стрелец
Сейчас Стрельцам можно начать планировать дела на конец весны и на майские праздники. Их ждут приятные перемены, некоторые из которых уже на этой неделе принесут много позитива. Также астрологи рекомендуют обратить внимание на близких и друзей - вполне вероятно, что им потребуется помощь. Нужно оставаться внимательными к самым дорогим сердцу людям.
Козерог
Искренность по отношению к Козерогам у многих людей на этой неделе будет в огромном дефиците, что очень плохо может сказаться на сфере любви и работы. В частности, это касается знакомств. Как можно чаще нужно пребывать в кругу близких людей, которых Козероги знают и которым всецело доверяют. Стоит сфокусироваться на знаках судьбы, на мелочах. Они расскажут много нового о будущем.
Водолей
В конце недели Водолеям можно смело менять обстановку, внешний вид, искать работу, новые источники дохода, хобби. Хороши будут также путешествия и новые начинания. Что бы ни произошло в их жизни, это будет иметь огромное значение для будущего, поэтому в прошлое лучше свой взор не устремлять ни под каким предлогом. В начале недели работать лучше как можно более аккуратно, потому что усилится утомляемость.
Рыбы
Рыбам предстоит решение множества задач на работе и в бизнесе. Первые три дня недели будут очень тяжелыми. Придется работать бок о бок людьми, и желательно, чтобы это были те, кого Рыбы уважают. Деньги в начале недели лучше не тратить вовсе. Исключение составляют лишь стандартные траты на еду. Также важно не обращать внимание на мнение посторонних. Дело в том, что сами Рыбы могут спасти себя от фиаско.
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