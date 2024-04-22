Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля: пора выбираться из черной полосы - впереди просвет!

Близнецы

Если у Близнецов будут какие-то проблемы, то сейчас лучше не рассказывать о них друзьям или близким. Не стоит этого делать, потому что люди могут насоветовать кучу неправильного, но не со зла. Еще вести о неурядицах могут дойти до врагов, и вот тут у Близнецов могут начаться огромные проблемы. Люди могут быть заносчивыми по отношению к Близнецам, но это изменится 26 апреля.

Рак

Ракам нужно держать в узде свой характер. Необходимо победить даже толику зависти в себе. На этой неделе может случиться нечто такое, что заставит испытать подобные чувства в полной мере. Вселенная будет проверять Раков на прочность, поэтому нужно готовиться к борьбе с собой. Чтобы избежать неприятностей, потребуется проявить максимальную осторожность в начале недели.

Лев

Для Львов пришла пора идти в будущее, перестав копаться в прошлом. Они могли застрять в прошедшем времени в последние пару недель, но сейчас смогут вырваться из этой клетки. Опасный период продолжится, но благоприятное влияние Меркурия начнется раньше 26 апреля - в четверг или даже в среду. Сейчас важно активизировать все свои внутренние ресурсы. Неделя очень важна и является переходным периодом.

Дева