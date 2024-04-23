Видео ⟩ Отец рассказал о небезопасных аттракционах в детском развлекательном центре

"После посещения развлекательного центра я забрал ребенка с разбитой губой, потому что он упал на неровный пол. На объекте очень небезопасные аттракционы - металлическая лестница с острыми углами, батут с голыми металлическими краями, скользкий бетонный пол, а на одном аттракционе в конце горки есть металлическая лестница - если не замедлить ход, можно удариться о лестницу. Очень печальное заведение", - поделился отец.

Житель Елгавы посетил упомянутый развлекательный центр впервые. На этот раз веселье закончилось лишь разбитой губой, но есть мнение, что помещения небезопасны, поэтому в них могут случится и более серьезные травмы.

"За детьми, конечно, нужно постоянно следить, но дети падают, даже просто бегая по полу. Здесь пол неровный, и при смене покрытия несколько раз меняется и высота пола, поэтому дети могут упасть", - уточняет отец.

Чаще всего дети попадают в больницу с ушибами, вывихами и растяжениями, но бывают и ситуации, когда веселье заканчивается лечением в больнице. В прошлом году Центр защиты прав потребителей (PTAC) проверил 21 открытую и три закрытые детские площадки - во всех проверенных закрытых площадках были обнаружены недостатки. Проверку детского развлекательного центра в Елгаве PTAC проводил шесть лет назад.

Хозяйка детского развлекательного центра очень удивлена ​​приездом Bez Tabu - она ​​впервые слышит, что ребенок разбил губу после развлечений в центре. Руководитель центра любезно показывает помещение - он находится в Елгаве уже десять лет, поэтому она понимает, что необходимо ликвидировать потенциально опасные места.

Центр защиты прав потребителей планирует провести проверку детского развлекательного центра.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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