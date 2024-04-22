В Риге планируют продлить линию 7-го трамвая

Видеоконференция будет транслироваться на странице Rīgas satiksme в Facebook. Вопросы о строительных решениях можно будет задать на платформе Zoom и на странице Facebook.

7-й трамвайный маршрут в Риге будет продлен до 2026 года. В настоящее время трамвай ходит от улицы Аусекля до улицы Кенгарага с кольцом у торгового центра Dole.

Маршрут планируется продлить более чем на два километра до перекрестка улиц Латгалес и Вишкю.

К этому месту будет проложена велосипедная дорожка, которая соединится с существующей велосипедной дорожкой на Кенгарагском променаде.

Проект планируется завершить к лету 2026 года, используя средства Фонда восстановления и устойчивости.

Стоимость продления трамвайной линии может составить около 28 миллионов евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!