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В Риге планируют продлить линию 7-го трамвая

rus.tvnet.lv/LETA
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Трамвай 7 маршрута на улице 13 января
Трамвай 7 маршрута на улице 13 января Фото: Zane Bitere/LETA

В понедельник, 22 апреля, в 17:00 часов Rīgas satiksme онлайн расскажет о планах продления линии 7-го трамвая в Риге, сообщила агентству LETA представитель предприятия по связям с общественностью Байба Барташевича-Фелдмане.

Видеоконференция будет транслироваться на странице Rīgas satiksme в Facebook. Вопросы о строительных решениях можно будет задать на платформе Zoom и на странице Facebook.

7-й трамвайный маршрут в Риге будет продлен до 2026 года. В настоящее время трамвай ходит от улицы Аусекля до улицы Кенгарага с кольцом у торгового центра Dole.

Маршрут планируется продлить более чем на два километра до перекрестка улиц Латгалес и Вишкю.

К этому месту будет проложена велосипедная дорожка, которая соединится с существующей велосипедной дорожкой на Кенгарагском променаде.

Проект планируется завершить к лету 2026 года, используя средства Фонда восстановления и устойчивости.

Стоимость продления трамвайной линии может составить около 28 миллионов евро.

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