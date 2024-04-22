В Риге появятся торговые модули нового дизайна

Чтобы обеспечить установку новых модулей уличной торговли, будут демонтированы старые конструкции в торговых точках на ул. Валдекю, 53, на углу ул. Парадес и Плеснес, на ул. Хипократа напротив ул. Гайльэзера, на углу ул. Валдемара и Зирню, на красных линиях ул. Тилта, рядом с конечной остановкой 3-го троллейбуса, на проспекте Виестура, напротив здания № 24 и на углу ул. Мурьяню и Юглас.

В этом году планируется установить 22 новых модуля в Зиепниеккалнсе, Даугавгриве, Межциемсе, Брасе, Саркандаугаве, Милгрависе и Югле.

За три года планируется установить 64 новых навеса. Дизайн новых модулей создал архитектор Том Кампарс.

Модули во всех случаях будут иметь кровельное покрытие и стены, чтобы защитить торговцев от дождя, ветра и солнца. Дизайн модулей подходит для размещения в различных комбинациях в любой торговой точке. Для каждого модуля предусмотрены функциональные элементы, которые позволят обеспечить тень над продукцией.

Для использования оборудованных самоуправлением мест уличной торговли нужно получить разрешение на организацию уличной торговли и заплатить муниципальную пошлину.

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